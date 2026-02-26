최이순 동해시의회 부의장 "동해시장 불출마…민주당 승리 위한 원팀 선택"

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 더불어민주당 최이순 동해시의회 부의장이 6·3 지방선거 동해시장 선거 불출마를 공식 선언했다. 그동안 동해시장 출마가 유력하게 거론됐던 만큼 민주당 내 후보 구도와 선거 전략에 적잖은 변수가 될 전망이다.
최 부의장은 26일 '동해시장 불출마 선언문'을 통해 "동해시의 미래와 동해시민의 행복, 그리고 민주당의 승리를 위해 저를 내려놓겠다"며 "다가오는 지방선거에서 동해시장 선거에 불출마한다"고 밝혔다.
최 부의장은 "무너진 지역 경제를 살리고 소외된 이웃 없는 동해시를 만들고 싶다는 열망은 누구보다 뜨거웠다"며 "부패한 시장들이 망쳐 놓은 시정을 바로잡고 새로운 동해시를 만들고 싶었다"고 그간의 고민을 털어놨다.
그러나 "지금 우리에게 필요한 것은 개인의 정치적 행보보다 '원팀'이 되어 승리하는 민주당의 모습"이라며 "저 한 사람의 도전보다 중요한 것은 동해시의 미래를 위한 정권 교체이자 민주주의 가치를 이 땅에 뿌리내리는 것"이라고 강조했다.
그는 "제가 한 걸음 물러나는 것이 우리 당 후보가 더 결집된 힘으로 승리할 수 있는 밑거름이 된다면 기꺼이 그 길을 가겠다"고 밝혔다.
최 부의장은 '선당후사(先黨後私)'를 여러 차례 언급하며 "이 네 글자를 가슴 깊이 새기고 민주당의 승리에 기여하겠다"고 했다.
그는 "비록 시장 후보로서의 걸음은 여기서 멈추지만, 동해시의 미래와 시민 행복을 위한 진심은 멈추지 않는다"며 "시의회 부의장으로서 남은 임기 동안 시민 여러분의 목소리를 끝까지 대변하겠다"고 약속했다.
이어 "민주당의 승리를 위해 낮은 곳에서, 새로운 시의원으로서 가장 뜨겁게, 가장 힘차게 뛰겠다"고 밝혀 시의원 재도전 의지도 내비쳤다.
마지막으로 최 부의장은 "그동안 저를 믿고 지지해 주신 시민 여러분과 지지자분들께 진심으로 머리 숙여 감사드린다"며 "여러분의 기대에 부응하지 못한 송구함은 동해시의 발전과 민주당의 승리로 갚아 나가겠다"고 말했다.
그는 "동해시의 더 큰 변화, 더 정의로운 동해시를 위해 밀알이 되겠다"며 "동해시민 여러분, 고맙다. 그리고 끝까지 함께해 달라"며 불출마 선언문을 마무리했다.
