우리금융그룹, 금융인프라 구축해 전북도 금융중심지 도약 돕는다

전주지역 근무 인력 300명 이상으로 확대, 우리자산운용 전주 사무소 개설

우리은행 기업금융 특화채널 신설, 전북 소재 핀테크 스타트업 육성도

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리금융그룹이 '5극3특' 균형발전의 핵심축으로 부상하고 있는 전북특별자치도의 금융 중심지 도약을 위해 자산운용·은행·보험 등 주요 계열사 중심으로 금융인프라를 구축하겠다고 26일 밝혔다.

우리금융은 현재 국민연금공단 주거래은행인 우리은행 등 전주지역 근무인력 200여 명을 향후 우리자산운용 등 계열사 추가 진출을 통해 총 300명 이상으로 확대할 계획이라고 밝혔다.

우리은행 전경. [사진= 우리은행]

자본시장부문 핵심 계열사인 우리자산운용 전주사무소를 개설하고, 현지에서 마케터 등을 채용해 국민연금공단과의 커뮤니케이션과 지역 네트워크를 강화하기로 했다. 또한 전북지역 대학생을 위한 인턴십 프로그램을 운영해 자본시장 관련 직무경험을 제공할 예정이다.

또, 전주금융센터와 국민연금공단금융센터 등 전북지역에 13개의 점포를 운영 중인 우리은행은 기업금융 특화채널 '전북BIZ프라임센터'를 신설해 전북지역 첨단전략산업과 관련 밸류체인의 성장발전 지원에 집중한다. 중소기업 특화점포인 'BIZ프라임센터'는 우리은행 생산적 금융의 핵심 거점으로서, 투·융자와 경영컨설팅을 결합한 종합금융서비스를 제공하고 있다.

보험부문 계열사인 동양생명·ABL생명은 전속설계사 중심으로 현지인력 채용을 확대해 지역 밀착형 마케팅을 강화하고, 지역 일자리 창출에도 기여하며, 채권관리 전문 계열사인 우리신용정보는 전주영업소를 신설해 전주 소재 우리은행·우리금융캐피탈 등 계열사를 비롯한 지역내 금융회사의 채권관리 서비스를 확대할 계획이다.

우리금융그룹은 아울러 자체 운영하는 벤처 창업지원 프로그램 '디노랩'을 통해 전북 소재 핀테크 스타트업을 집중 발굴·육성한다.

지난해 3월 개설한 '디노랩 전북센터'에 우리금융 자체 벤처펀드인 '디노랩펀드'를 연계해 전북지역 스타트업에 대한 투자 지원 등 생산적 금융에도 더욱 힘을 쏟겠다는 계획이다. 우리금융은 지난해 디노랩 전북 1기로 7개 기업을 선정해 육성 중이며, 올해는 지난 12일부터 오는 3월 5일까지 전북특별자치도의 '금융혁신 벤처창업 지원사업'과 연계해 2기를 모집하고 있다.

또한 우리금융은 생산적 금융의 일환으로 전북지역 중소기업과 소상공인을 대상으로 올해부터 2030년까지 5년간 약 1조6000억원 규모의 자금을 공급한다. 이를 통해 지역 내 생산적 금융을 전폭 지원하고 매출·투자·고용으로 이어지는 선순환 경제구조를 구축하겠다는 구상이다.

한편 우리금융은 포용금융의 일환으로서 지역사회 주민들이 실제 체감할 수 있는 사회공헌 인프라를 확대해 나갈 예정이다.

먼저 우리금융 대표 사회공헌사업으로 장애인을 고용해 운영하고 있는 '굿윌스토어'를 추가 설립해 전북지역 장애인들의 일자리 창출과 경제적 자립을 지원하기로 했다. 이를 시작으로 향후 장애인 직업훈련프로그램 등 복합서비스까지 발전시킬 계획이다.

또한 지역사회 내 소외이웃에게 선행을 실천하는 소상공인을 발굴해 사업장 인테리어와 위생환경 개선을 지원하는 '우리동네 선한가게' 사업도 전북 도내에 기존 9개에서 24개까지 확대할 예정이다. 이 사업은 노후간판 교체, 운영기자재 구입 등을 통해 고객 접근성과 매출 증대에 실질적인 도움을 주고 있다.

