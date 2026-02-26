3.1절 연휴 맑고 포근…일교차 커

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 3.1절 연휴 기간 전국이 맑고 포근한 가운데 큰 일교차를 보일 전망이다.
기상청은 26일 연 정례 브리핑에서 3.1절 연휴가 시작되는 오는 28일부터 3월 3일까지 한반도는 서쪽 지방을 중심으로 맑고 일교차가 큰 날씨가 이어진다고 예보했다. 동해안 일대는 상대적으로 태백산맥 서쪽 지역보다 일교차는 크지 않을 전망이다.
중부지방은 당분간 비 예보가 거의 없다. 중부지방은 당분간 건조한 대기 상태가 이어진다. 강원 산지에는 비나 눈이 내린 뒤 기온이 떨어지면서 도로 살얼음과 빙판길이 나타날 수 있다.
금요일인 오는 27일에는 제주도 남쪽 해상을 지나는 저기압과 중층 기압골 영향으로 제주도와 남부지방에 비가 내리겠다. 강원 영동에는 비 또는 눈이 내릴 수 있다.
비는 제주도에서 26일 밤부터 시작돼 남부지방은 27일 새벽에 내리기 시작해 오전까지 이어지고 경남 남동부와 제주도는 27일 낮까지 비가 이어질 전망이다.
예상 강수량은 제주도 5~20㎜, 전남·경남 5㎜ 안팎, 경북과 강원 영동은 5㎜ 미만이다. 강원 산지에는 1㎝ 안팎 눈이 쌓이는 곳이 있겠다.
동해상에서 대한해협, 남해상으로 이어지는 구간에는 동풍계열 바람이 불면서 27일 오후부터 다음 달 1일까지 동해 남부 해상과 남해상에 풍랑특보 수준의 높은 물결이 일겠다.
제주도 동부 해안에는 강풍특보가 발효될 정도의 강한 바람이 불겠다. 동풍이 계속 파도를 밀어주면서 파주기가 길어진 너울성 파도가 동해안·남해안·제주 해안으로 유입될 것으로 예상된다.
기상청은 "해당 지역을 방문하거나 거주하는 분들은 방파제·갯바위·해안 산책로 등에서 고파랑에 의한 안전사고가 발생하지 않도록 각별히 유의해달라"고 밝혔다.
