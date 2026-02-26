李대통령 "전쟁 질주 남북관계 반드시 청산…대북 모욕·위협, 평화에 도움됐나"

지속적인 신뢰 구축…남 탓 한다고 될 문제 아니다"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 26일 "대결과 전쟁을 향해 질주하고 있던 과거의 남북 관계를 반드시 청산해야 한다"고 강조했다.
이 대통령은 이날 오후 청와대 본관에서 수석보좌관회의를 주재하며 "지금까지의 대북 모욕 행위, 또는 위협 행위가 과연 한반도 평화 안정에 도움이 됐느냐"며 이같이 말했다.
이 대통령은 "대한민국의 국익과 국가 안보를 지키는 데 유용했는지 진지하게 되새겨 봐야겠다"며 "남북 관계 역시 정상화돼야 한다. 오랫동안 쌓인 적대 감정과 대결 의식을 획기적 조치로 한 번에 없앨 수는 없다"고 설명했다.
이 대통령은 "북한이 우리에 대해서 매우 적대적인 언사, 그리고 불신을 표현 중"이라며 "이에 대해서 (우리 정부에) 저자세라는 주장을 하는 사람들도 있는데 우리도 생각을 한 번 해 봐야 한다. 우리가 추구해야 할 가치는 평화와 안정"이라고 강조했다.
이 대통령은 "전쟁을 감수하는 대결정책이 펼쳐져서 그로 인해 생긴 대결 의식이나 적대 감정을 순식간에 없앨 수는 없다"면서 "이에 상응하는 지속적 노력이 필요하다"고 말했다.
이 대통령은 "지속적인 노력을 통해 신뢰를 구축하고 그게 쌓여서 이해되고 한편으로는 공감되는 상태로 나아가야겠다"며 "옛말에 '한 술 밥에 배부르랴'는 이야기가 있다. 순식간에 해결되지 않을 것이고 꾸준히 노력해야 한다"고 설명했다.
이 대통령은 "끊임없이 소통과 대화, 협력을 하기 위해 노력해서 조금씩 신뢰를 쌓고 공감을 만들어 가면 한반도에도 구조적 평화와 안정이 오지 않겠나"라며 "남 탓을 한다고 될 문제는 아니다. 사람 관계나 국가 관계는 다를 바가 없다. 지속된 노력을 해 나가겠다"고 말했다.
pcjay@newspim.com