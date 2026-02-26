'포항시장 출마' 안승대 "산업·기술·데이터·인재잇는 '플랫폼 도시' 건설"

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3지방선거' 경북 포항시장 출마를 선언한 안승대 예비후보가 "산업·기술·데이터·인재가 연결되는 '플랫폼 도시' 전환"을 포항의 비전으로 제시했다.
안 예비후보는 26일 포항시청 브리핑룸에서 정책 발표 기자회견을 열고 "포항은 동해를 통해 미래로 열린 항구"라면서 "철강과 제조 중심 산업도시였던 포항이 재도약하려면 산업·기술·데이터·인재가 하나의 흐름으로 상호작용하는 구조로 바뀌어야 한다"며 '플랫폼 도시론'을 주창했다.
안 예비후보는 "이제 도시 경쟁력은 연결 능력에서 나온다"며 대기업 단일 산업 중심 구조의 한계를 지적하고 "대기업·중소기업·스타트업·연구기관이 함께 참여하는 '개방형 창업 플랫폼' 구축이 필요하다"고 역설했다.
그러면서 안 예비후보는 " '플랫폼 도시'는 산업이 모이고 연결되는 구조를 설계하는 도시"라고 정의하고 "포항의 소재 연구역량, 울산의 조립 생산역량, 경주의 부품산업을 하나의 산업 흐름으로 연결해 '해오름동맹'을 산업 플랫폼 체계로 발전시켜 수도권과 경쟁 가능한 초광역 산업구조를 만들겠다"고 강조했다.
안승대 예비후보는 "'플랫폼 도시 건설'은 디지털트윈 기술을 활용한 IoT와 AI 기반 통합 운영 시스템 구축과 도시 브레인넷 구축 등을 기반으로 한다"며 "포항은 대한민국 산업화를 이끌었던 도시인 만큼 이제는 더 많이 연결하고 더 많은 가능성을 여는 도시로 구조를 바꿔 다시 글로벌 산업 중심 도시로 재도약해야 한다"고 강조했다.
