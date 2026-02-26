2026년 학군장교 임관식, 전국 119개 학군단서 '미래 장교' 2464명 배출

육·해·공군·해병대 신임 소위 2400여 명… 6월 말 야전 실무 투입

​독립운동가 후손·3대 학군장교·3개 군번 장교까지…호국 스토리 풍성

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군은 26일 충북 괴산군 육군학생군사학교에서 '2026년 대한민국 학군장교 임관식'을 열고 육·해·공군과 해병대 학군사관후보생 2464명을 소위로 임관시켰다. 이번 임관식은 이두희 국방부 차관 주관으로 열렸다. 학군장교로 새로 탄생한 신임 소위는 육군 2182명, 해군 73명, 공군 145명, 해병대 64명 등이다. 이 가운데 여군은 전체 2464명 중 421명으로, 각 군별로 육군 388명, 해군 10명, 공군 17명, 해병대 6명이다.

임관한 장교들은 전국 119개 4년제 대학 학군단에서 1·2학년 때 학군사관후보생으로 선발된 뒤 2년 동안 전공과정과 군사학 교육, 군사훈련을 병행했다. 소위 계급장을 단 이들은 임관종합평가를 통과해 대한민국 장교로 임관하는 절차를 마무리했다.

이날 임관식에는 임관 장교 가족·친지와 각 군 주요 지휘관, 대학 총장 등 1만7000여 명이 참석해 신임 장교들의 출발을 축하했다. 행사는 국방부 의장대대, 육군 군악의장대대 태권도시범단, 국악대 공연 등 식전행사에 이어 국민의례, 우등상 수여, 임관사령장 및 계급장 수여, 임관 선서 순으로 진행됐다.

안규백 국방부장관은 이두희 차관이 대독한 축사에서 "오늘 2464명의 신임 학군장교 임관은 25만 학군장교 선배들이 쌓아온 희생과 헌신의 전통을 잇는 출발점"이라며 "국민과 헌법 수호를 최우선 사명으로 삼아 실전적 교육훈련을 통해 최고 전투력을 갖춘 지휘관이 되어 달라"고 당부했다. 아울러 "정부가 복무여건과 처우개선을 흔들림 없이 추진해 군복과 '장교'라는 이름이 국민의 신뢰와 존경의 상징이 되는 강군을 함께 만들어가겠다"고 약속했다.

영예의 대통령상은 조하준(가톨릭대) 육군 소위, 정찬혁(한국항공대) 공군 소위, 최윤주(부경대) 해병대 소위가 각각 수상했다. 조하준 소위는 "장교로 임관하는 뜻깊은 자리에서 큰 상을 받게 되어 영광스럽다"며 "대한민국 육군 장교라는 자긍심과 책임감을 바탕으로 국가와 국민을 위해 헌신하겠다"고 소감을 밝혔다.

올해 임관자 가운데는 독립운동가 및 6·25전쟁 참전 유공자 후손, 3대(代) 학군장교·군인가족, 병·부사관 복무 후 장교로 다시 군 문을 두드린 인원 등 다양한 사연을 지닌 인물들이 포함됐다. 대표적으로 이상훈(계명대) 육군 소위의 증조부 고(故) 이교륜 선생은 1919년 3월 독립만세운동을 계획하고 '조선독립완문서' 등을 작성·배포한 공적으로 1993년 건국포장을 추서받은 독립운동가다. 그의 할아버지 고(故) 이근호 씨도 공군 준위로 복무해, 손자인 이 소위는 "증조할아버지, 할아버지의 애국심을 이어받아 국가와 국민을 위해 헌신하는 장교가 되겠다"고 다짐했다.

3대에 걸쳐 학군장교 전통을 이은 사례도 눈에 띈다. 강정구(연세대) 육군 소위의 할아버지 강신택 씨는 육군 학군 9기, 아버지 강주석 씨는 학군 34기로 임관한 장교 출신이다. 강 소위는 "3대를 이은 학군장교임을 자랑스럽게 생각하며, 할아버지와 아버지를 본받아 모범이 되는 장교가 되겠다"고 말했다.

정예인(대전대) 육군 소위는 형제 3남매가 모두 학군장교인 '3남매 학군장교' 사례로, 큰오빠 정윤세 씨(육군 학군 58기)는 전역했고, 작은오빠 정재형 씨(육군 학군 60기)는 현역 대위로 복무 중이다. 정 소위의 할아버지 고(故) 정우석 씨는 6·25전쟁 참전용사이며, 아버지 정진면 씨는 대위로 전역한 뒤 예비군중대장으로 근무하고 있다.

같은 학군단 출신 해병대 가족도 주목을 받았다. 현경탁(제주대) 해병대 소위는 아버지(해병대 학군 22기), 숙부(해병대 학군 24기)가 모두 제주대 학군단 출신이며, 한다빈(제주대) 해병대 소위 역시 아버지(해병대 학군 23기)와 이모부(해병대 학군 13기)가 같은 학군단 출신이다.

해군·공군 가문도 이어졌다. 김현민(한국해양대) 해군 소위는 할아버지 김성부씨(해군 준위 전역), 아버지 김병관 씨(해군 군무원), 형 김현웅 씨(해군 학군 68기, 대위 진급 예정)와 함께 '3대 해군 가족' 계보를 잇게 됐다. 이민준(한서대) 공군 소위는 공군 준위로 전역한 할아버지 이춘범씨와 현역 공군 중령인 아버지 이승교 씨에 이어 3대 공군 가족의 일원이 됐다.

병과 부사관을 거쳐 장교로 임관해 3개의 군번을 갖게 된 사례도 있다. 양승우(계명대) 육군 소위는 병·부사관 복무를 마친 뒤 장교에 도전해 "군 생활은 쉽지 않았지만 그만큼 값진 보람과 배움이 있었다"며 "그 과정에서 자란 애국심을 바탕으로 다시 한번 국가와 국민을 위해 헌신하고자 장교의 길을 선택했다"고 말했다. 김유신(동양대) 육군 소위는 수도기계화보병사단에서 병으로 복무한 뒤 학군장교로 임관한 '두 개의 군번' 보유자다. 그의 할아버지 고(故) 김용환 씨는 6·25전쟁에 참전해 화랑무공훈장을 받았고, 아버지 김회장 씨는 육군 학군 33기 출신 장교다.

호국 유공자 후손도 눈에 띈다. 대통령상을 받은 조하준(가톨릭대) 육군 소위의 할아버지 고(故) 조순택 씨는 6·25전쟁 당시 백마고지 전투에 참전했으며, 전역 후 생존 전우들과 함께 대학 강연 등을 통해 6·25정신을 알리는 데 힘썼다. 조 소위는 "할아버지의 나라 사랑 정신을 이어받아 사명감을 가지고 군 생활에 임하겠다"고 말했다.

박용민(인하대) 육군 소위는 육군 갑종장교로 임관해 소령으로 전역한 할아버지 고(故) 박봉희 씨, 육군 학군 27기 출신으로 중위로 전역한 아버지 박재관 씨에 이어 '3대 장교 가족'의 계보를 잇게 됐다. 장혜원(경상대) 공군 소위는 공군 대령 출신으로 현재 모의비행훈련교관으로 근무 중인 아버지 장정환 씨, 해군 대위로 복무 중인 언니 장영인 씨에 이어 군인의 길을 선택했다.

외국 시민권을 내려놓고 대한민국 장교의 길을 택한 사례도 있다. 강현진(우송대) 육군 소위는 캐나다에서 태어나 시민권을 보유하고 있었으나, 한국 대학 진학 후 병역의무 이행을 결심하고 캐나다 시민권을 포기했다. 이후 학군사관후보생 과정을 수료하고 이번에 정식으로 소위 계급장을 달았다. 이란성 쌍둥이 김수민(한남대)·김지민(백석대) 육군 소위는 나란히 학군장교로 임관했다. 두 사람의 아버지 김영호 씨는 육군 소령 전역자로, 김수민 소위는 "학군단 생활과 입영훈련, 임관 과정까지 서로 의지하며 함께 성장했다"며 "국가와 국민을 위해 최선을 다하는 장교가 되겠다"고 말했다.

이번에 임관한 신임 장교들은 3월부터 6월까지 각 병과학교에서 신임장교 지휘참모과정 교육을 이수한 뒤, 6월 말부터 전·후방 야전부대에 배치되어 부대 임무 수행과 부하 지휘에 나설 예정이다.

