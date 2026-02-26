李대통령 "국고보조금 부정수급땐 패가망신…전액환수 경제제재 검토"

"기업형 브로커 끼고 교묘하게 보조금 부정수급
혈세 눈먼 돈으로 보고 있으니 간 큰 세금 도둑질
악질행위 확실히 근절, 규칙 어겨 이익 볼 수 없어"
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 26일 "최근에 국고 보조금을 부정수급하다 적발되는 사례가 늘고 있다"며 "국민 혈세를 도둑질하다 걸리면 패가망신한다는 것을 누구나 인식할 수 있도록 부정수급 방지대책과 부정수급 문책대책을 세워주기 바란다"고 지시했다.
이 대통령은 이날 오후 청와대에서 25차 수석보좌관회의를 주재하며 이같이 말했다.
기획예산처 집계 결과, 지난해 적발된 보조금 부정수급은 992건으로 역대 최고치를 기록했다. 전년도인 2024년 630건보다 1.6배 증가한 수치다. 금액도 2024년 493억 원에서 지난해 667억7000만 원으로 35.4% 늘었다.
이 대통령은 "심지어 기업형 브로커를 끼고 교묘하게 보조금을 부정수급하는 사례도 발생하고 있다"며 "국민 혈세를 눈먼 돈으로 보고 있으니 이처럼 간 큰 세금 도둑질이 일어나는 것"이라고 지적했다.
이 대통령은 "마땅히 엄히 문책하고 앞으로는 그런 일이 발생하지 않도록 해야 한다"면서 "특히 이런 악질적 행위를 확실히 근절하려면 전액 환수하는 것은 물론 몇 배에 이르는 경제적 제재도 검토해야 한다"고 주문했다.
이 대통령은 "규칙을 어겨 이익을 볼 수 없다"면서 "규칙을 지키는 것이 손해를 보는 것이 아니라는 것을 자리 잡게 해야 한다"고 했다.
