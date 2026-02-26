與 공취모 "李 공소 취소까지 모임 유지…독자 활동 최소화·당 특위 협조"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당 내 '이재명 공소취소와 국정조사 추진을 위한 의원모임'(공취모)이 26일 이재명 대통령 사건이 공소 취소될 때까지 모임을 유지하기로 결정했다고 밝혔다.
공취모는 이날 입장문에서 "공취모의 출범 목적은 이재명 대통령 사건에 대한 국정조사와 공소취소"라며 "출범 당시 밝힌 최종 목표인 공소취소가 이루어질 때까지 의원모임은 유지된다"고 했다.
공취모는 "다만 공취모의 독자적 행보는 최소화하고 당 특위와 국조특위에 적극 협조하고 공동 대응에 집중하겠다"고 했다.
또 "공취모 소속 의원들의 뜻을 이어받아, 당이 공식기구로 '윤석열 정권 조작기소 및 공소취소 국정조사 추진위원회'를 설치하기로 한 것을 환영한다"고 했다.
이어 "당 특위 구성과 활동에 적극 참여하고 긴밀히 협력하겠다"며 "특히 정치검찰의 조작기소 의혹에 대한 국정조사가 실질적으로 추진되어 분명한 성과를 낼 수 있도록 국정조사에 모든 역량을 다해 지원하겠다"고 밝혔다.
그러면서 "특위 구성과 관련해서는 한병도 위원장과 협의할 예정"이라고 했다.
