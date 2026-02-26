교촌, 교육·R&D센터 '목계양도관'으로 새단장…가맹점 경쟁력 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비㈜가 경기도 오산시에 위치한 교육·R&D센터 '정구관'의 명칭을 '목계양도관(木鷄養到館)'으로 변경하고 가맹점 교육과 연구개발 역량 강화에 나섰다고 26일 전했다. 교촌은 이번 명칭 변경을 계기로 브랜드 철학을 재정비하고 가맹점과 고객 신뢰 기반을 더욱 공고히 하겠다는 구상이다.
새 명칭인 목계양도관은 장자 고사에서 유래한 '목계양도' 정신을 담았다. 나무로 만든 닭처럼 어떠한 상황에도 흔들리지 않는 단단한 경지를 의미하는 개념으로, 교촌이 강조해 온 '말보다 행동으로 쌓아가는 신뢰'와 '정직한 맛'의 철학을 상징한다. 교촌은 명칭 변경을 통해 교육과 연구개발의 본질을 되새기고 가맹점주와 임직원이 교촌다운 인재로 성장할 수 있는 기반을 마련한다는 계획이다.
연면적 3,719㎡ 규모의 목계양도관은 교촌의 QSC(품질·서비스·청결)를 책임지는 핵심 거점이다. 실제 매장을 그대로 구현한 교육장에서 가맹점주의 실무 역량을 강화하는 한편, R&D센터와 신유통 연구실을 통해 치킨 사업 경쟁력 강화와 미래 성장 동력 발굴을 담당하고 있다. 교촌은 해당 시설을 가맹점 운영 표준화를 위한 교육 허브이자 신메뉴 개발의 중심 역할을 수행하는 공간으로 활용하고 있다.
목계양도관은 교육 기능을 넘어 브랜드 경험 공간으로도 운영된다. 브랜드 역사와 가치를 소개하는 '교촌 갤러리'와 고객 참여 프로그램 '교촌1991스쿨'을 통해 고객과의 접점을 확대하고 브랜드 스토리를 공유하는 공간으로 자리 잡고 있다. 이를 통해 가맹점 교육과 고객 커뮤니케이션을 동시에 강화하는 복합 플랫폼으로 기능하고 있다는 평가다.
교촌에프앤비 관계자는 "목계양도관이라는 이름에는 흔들리지 않는 정직한 맛을 지키겠다는 교촌의 의지가 담겨 있다"며 "가맹점 현장 교육과 R&D 역량을 지속적으로 고도화해 가맹점주와 고객에게 신뢰받는 브랜드로 성장해 나갈 것"이라고 말했다.