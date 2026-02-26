동해해경청, 서경덕 교수 '명예 총경' 승진·홍보대사 재위촉

3·1절 맞아 태극기 퍼포먼스로 해양주권 수호 다짐

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해지방해양경찰청이 제107주년 3·1절을 앞두고 대한민국 홍보 전문가 서경덕 성신여대 교수를 명예 총경으로 승진 임명하고 해양경찰 홍보대사로 재위촉했다.

동해해경청은 26일 동해해경청 청사 대강당에서 위촉식을 열고 서 교수에게 명예 총경 계급장과 홍보대사 위촉장을 수여했다. 이어 전 직원이 함께하는 '3·1절 정신 계승 태극기 퍼포먼스'를 진행하며 독도와 동해 수호 의지를 다졌다. 참석자들은 태극기를 들고 만세 삼창을 외치며 자주독립 정신을 해양 영토 수호 사명과 연결하겠다는 결의를 밝혔다.

성신여대 서경덕 교수 명예총경 임명과 함께 동해해경청 직원들이 3.1절을 앞두고 태극기 퍼포먼스를 하고 있다.[사진=동해지방해양경찰청] 2026.02.26 onemoregive@newspim.com

김인창 동해해경청장은 "3·1절은 단순한 기념일이 아니라 우리의 책임을 일깨우는 날"이라며 "동해와 독도를 지키는 해양경찰의 임무는 선열들의 독립정신을 바다 위에서 실천하는 일"이라고 말했다. 그러면서 "해양 주권 수호와 국민 안전 확보에 한 치 흔들림 없이 임하겠다"고 강조했다.

위촉식 직후 서 교수는 '세계를 향한 무한도전'을 주제로 전 직원을 대상으로 특별강연을 진행했다. 그는 "대한민국은 스스로 알리지 않으면 세계는 제대로 알지 못한다"며 "독도와 동해는 대한민국의 바다라는 역사적·국제법적 사실을 더 전략적이고 지속적으로 알려야 한다"고 강조했다.

또 "이제는 묵묵히 일하는 시대를 넘어 해양경찰이 독도와 동해를 지키고 있다는 사실을 세계에 분명히 보여줘야 한다"며 "홍보대사로서 글로벌 콘텐츠 제작과 국제 캠페인을 적극 추진해 해양경찰의 든든한 후원자이자 조력자가 되겠다"고 밝혔다.

서 교수는 그동안 독도·동해 표기 바로잡기, 해외 주요 도시 옥외·지면 광고, 역사 홍보 영상 제작 등 다양한 글로벌 캠페인을 펼쳐온 인물로, 지난 3년간 동해해경청 명예 홍보대사로도 활동해 왔다.

김인창 동해해경청장이 서경덕 교수를 해양경찰 홍보대사로 임명했다.[사진=동해지방해양경찰청] 2026.02.26 onemoregive@newspim.com

행사 이후 서 교수는 독도·동해 수호 임무를 수행 중인 경비함정을 찾아 현장 경찰관들을 격려했다. 그는 "여러분이 있기에 독도와 동해가 더욱 굳건하다"며 감사 인사를 전했고 직원들은 현장 근무 경험과 해양경찰로서의 사명감·자부심을 공유했다. 서 교수는 "현장 목소리를 국제 홍보 콘텐츠에 적극 반영하겠다"고 약속했다.

동해해경청은 이번 3·1절을 계기로 서 교수와 함께 해양경찰 관련 국제 홍보 콘텐츠 공동 제작, 청년층 대상 해양주권 교육 콘텐츠 강화, 해양안전 캠페인 확산 등 협력을 확대할 방침이다. 동해해경청 관계자는 "3·1절 정신은 곧 해양경찰의 정신"이라며 "국민과 세계인에게 대한민국 해양주권 수호 의지를 더욱 적극적으로 알리겠다"고 말했다.

한편 동해해경청이 강조한 독도·동해 수호 의지는 2006년 故 노무현 전 대통령이 발표한 독도 관련 특별담화와도 맞닿아 있다. 노 전 대통령은 당시 담화에서 "독도는 우리 땅입니다. 그냥 우리 땅이 아니라 40년 통한의 역사가 뚜렷하게 새겨져 있는 역사의 땅이며 일본의 한반도 침탈 과정에서 가장 먼저 병탄되었던 우리 땅"이라고 규정했다.

또 독도는 단순한 영유권 분쟁이 아니라 "잘못된 역사의 청산과 완전한 주권 확립을 상징하는 문제"라고 강조하며, 일본의 독도 영유권 주장을 제국주의 침략과 식민지 영토권을 연장하려는 시도라고 강하게 성토한 바 있다.

onemoregive@newspim.com