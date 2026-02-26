통일부 "北, '적대적 두 국가' 입장 안타까워…대북 3원칙 견지"

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 김정은 국무위원장이 적대적 대남노선 강화 입장을 밝히자 통일부가 유감을 표명하면서도 기존의 '대북 3원칙' 견지 의사를 내놨다.
통일부는 26일 "북한이 제9차 당대회에서 '적대적 두 국가' 입장을 지속하겠다고 밝히고, 우리 정부의 한반도 평화공존 노력에 호응하지 않은 것에 대해 안타깝게 생각한다"고 했다.
관영 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 '사업총화 보고'를 통해 "한국과의 관계를 가장 적대적인 국가 대 국가 간 관계로 정립하는 최종적인 중대결단을 내린 데 대하여 지적하고 우리 당과 정부의 불변한 원칙적 입장을 천명했다"고 말했다.
또 그는 "조선민주주의인민공화국은 가장 적대적인 실체인 대한민국과 상론할 일이 전혀 없으며 한국을 동족이라는 범주에서 영원히 배제할 것"이라며 "한국과의 연계 조건이 완전히 소거된 현 상태를 영구화하고 어떤 경우에도 오도된 과거를 되살리지 않을 것"이라고 했다.
특히 김 위원장은 이재명 정부를 겨냥해 "한국의 현 집권 정권이 겉으로 표방하는 유화적인 태도는 서투른 기만극이고 졸작"이라고 강하게 비난하기도 했다.
이에 대해 통일부는 "한반도에서의 평화공존은 남북 모든 구성원의 현재와 미래의 안전을 위한 유일한 길"이라고 강조했다.
그러면서 "정부는 북한 체제를 존중하고, 흡수통일을 추구하지 않으며, 일체의 적대행위를 하지 않는다는 대북 3원칙을 확고하게 견지하면서, 북한의 태도에 일희일비하지 않고 인내심을 가지고 한반도 평화공존 정책을 일관되게 추진해 나갈 것"이라고 부연했다.
