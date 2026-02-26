국민의힘 TK 의원들, '대구·경북 행정통합' 찬성키로..."2월 국회 내 처리"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘 대구·경북(TK) 지역 의원들이 26일 대구·경북 행정통합특별법 처리에 대해 무기명 투표를 실시한 결과 찬성으로 의견을 모았다.
대구 지역 의원들은 전원 찬성 의견을 냈으며, 경북의 경우 일부 경북 북부권 의원들의 반대 의견이 있었으나 표결 결과 찬성이 우세했다.
국민의힘 대구·경북(TK) 지역 의원들은 각각 이날 오전 서울 여의도 국회 본관에서 당 원내지도부와 통합 특별법에 대해 논의했다.
국민의힘 경북도당위원장인 구자근(경북 구미갑) 의원은 논의 직후 기자들과 만나 "경북 북부권 의원들의 강한 반대가 있었고 법안을 발의할 때도 세 분은 서명하지 않았다"며 "결과적으로는 찬성으로 결정됐다"고 말했다.
이어 "광주·전남 행정통합 특별법과 같이 빠르게 진행해달라는 입장"이라며 "원내 지도부에도 신속히 조치해달라고 요청했다"고 설명했다.
권영진(대구 달서병) 의원도 논의를 마친 뒤 기자들에게 "이번 회기 내에 대구·경북 행정통합 특별법을 광주·전남 행정통합 특별법과 반드시 동시에 처리해야 한다는 데 의견을 모았다"고 말했다.
권 의원은 "(대구 지역 의원 12명 전원) 만장일치라고 봐도 된다"며 "우려하는 분도 있었으나 결과는 의원 전원 (지도부에) 요청하기로 했다"고 말했다.
추경호(대구 달성군) 의원도 이날 자신의 페이스북에 "2월 임시국회 내 처리에 뜻을 모았다"며 "민주당 전횡의 법제사법위원회에 발목 잡힌 대구·경북 행정통합 특별법의 족쇄를 풀고, 전남·광주 행정통합법과 함께 즉각 처리해야 한다"고 촉구했다.
이어 "국민의힘 지도부도 조속히 민주당과 협상을 재개해 TK행정통합을 최우선 과제로 상정하고 반드시 2월 임시회 통과를 관철시켜 주시길 당부드린다"고 말했다.
앞서 국회 법제사법위원회는 지난 24일 전체회의를 열고 행정통합 특별법을 처리하는 과정에서 전남·광주 통합법만 의결하고 대구·경북, 대전·충남 통합법은 정치권과 지역 반발 등을 이유로 의결을 보류한 바 있다.
allpass@newspim.com