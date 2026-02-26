李대통령 부부, 국중박 나들이…전시 관람하고 시민들과 깜짝 셀카

관람 중인 아이들과 악수·하이파이브
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일 문화강국 대한민국의 정신적 기반을 재확인하기 위해 국립중앙박물관에서 '우리들의 이순신 특별전'을 비롯한 주요 전시를 관람하며 시민들과 소통하는 시간을 보냈다.
강유정 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "국립중앙박물관은 창의적인 전시 기획과 고유 문화자산을 현대적으로 재해석한 문화상품(뮷즈) 등을 통해 세대를 아우르는 문화공간으로 자리매김하고 있다"며 "지난해에는 K-콘텐츠의 세계적 확산과 맞물려 연간 관람객 650만 명을 기록하기도 했다"고 밝혔다.
이 대통령 부부는 국림중앙박물관 학예연구사의 설명을 들으며 '우리들의 이순신'을 관람했다. 이 대통령은 전시품이 실물인지 복제품인지, 어떻게 보존했는지, 누가 입던 갑옷인지 등을 세세히 물으며 전시를 둘러봤다. 특히 길이 2미터에 달하는 이순신 장검과 장검에 새겨진 차분하게 살폈다.
김 여사는 조선 말기 여성들을 위해 쓰인 것으로 추정되는 충무공 행장(이순신 전기) 한글 필사본을 관심 있게 살펴보며 "한글본이냐"라고 묻기도 했다.
강 대변인은 "이 대통령 부부가 국립중앙박물관에 깜짝 방문하자 관람을 하던 시민들과 학생들은 손을 흔들고 환호했다"고 밝혔다. 이 대통령은 "몇 학년이냐" "어디에서 왔느냐" "반갑다"고 말하며 아이들의 머리를 쓰다듬고 악수와 하이파이브를 나눴다.
대통령과 사진을 찍은 한 어린이 관람객은 "친구들이 난리 날 것 같다. 인공지능(AI)으로 만들었냐고 물을 것 같다"고 소감을 전했다.
끝으로 대통령 부부는 상품관에 들러 다양한 박물관 뮷즈를 둘러봤다. 김 여사는 호작도 등 우리 민화가 그려진 안경 파우치를 구매하기도 했다.
