해군 1함대·동해시·소방·국유림 '관·군 합동 산불대응훈련'

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 해군 제1함대사령부가 봄철 대형 산불에 대비해 동해시청, 동해소방서, 삼척국유림관리소와 함께 관·군 합동 산불대응훈련을 실시했다.
1함대는 지난 25일 동해시 동해 사령부지구 일대에서 동해시청, 동해소방서, 삼척국유림관리소와 '2026년 관·군 합동 산불대응훈련'을 진행했다고 26일 밝혔다. 이번 훈련은 봄철 산불 발생 위험이 높아지는 시기를 앞두고 개인별 직무 숙달과 진화 장비 운용 능력을 끌어올리고, 유관기관과의 공동 대응체계를 강화하기 위해 마련됐다.
훈련에는 1함대 군수참모실, 무기지원대대, 화생방지원대, 의무대 등 장병·군무원을 비롯해 동해시청, 동해소방서, 삼척국유림관리소 관계자들이 참여했으며, 드론과 소방차, 구급차 등 10여대의 진화·지원 장비가 투입됐다.
산불 발생을 가정한 이번 훈련은 피해 상황 식별 및 비상소집, 초동조치, 산불진화반 편성·투입, 옥외 소화설비 운용 등 단계별 합동 대응 과정을 숙달하는 방식으로 진행됐다. 특히 산악소화전과 건물 소화전, 소화호스 등 주요 소화설비 작동 상태를 점검해 실효성을 확인하는 데 주력했다.
또 재난안전통신망 단말기(PS-LTE)를 활용해 해군본부 재난대책본부와 유관기관, 각 진화반 간 통신망을 구축, 실제 상황과 동일한 지휘·보고 절차를 반복 숙달하며 실전 대응 능력을 높였다.
김민경 1함대 재난·안전과장(소령)은 "산불은 초기 대응이 무엇보다 중요한 재난인 만큼 유관기관과의 긴밀한 협조체계를 유지하는 것이 핵심"이라며 "지속적인 관·군 합동 대응훈련을 통해 실전적인 산불 공동대응능력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
김영범 삼척국유림관리소장은 "최근 기후 여건 변화로 산불 발생 위험이 높아진 만큼 관·군이 함께하는 합동훈련은 매우 중요하다"며 "이번 훈련으로 산불 공동대응체계의 중요성을 다시 확인한 만큼, 국민의 생명과 소중한 산림자원을 지키는 데 총력을 기울이겠다"고 밝혔다.
한편 1함대는 산불 특별대책기간 동안 유관기관과의 공조를 한층 강화하고 재난 발생 시 신속하고 체계적인 대응이 이뤄질 수 있도록 상시 대비태세를 유지한다는 방침이다.
