서상조 예비후보 "주식회사 동해시…전 세대가 일하는 작지만 강한 도시 만들겠다"

동해시장 3번 째 도전 선언…"국회·중앙정부 경험 갖춘 준비된 일꾼"

"국민의힘 예비후보 TV·유튜브 토론하자"

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 서상조 전 고용노동부 장관정책보좌관이 오는 6·3 지방선거에서 동해시장 선거에 세 번째 도전장을 던지며 '동해시 대전환'과 '주식회사 동해시' 구상을 전면에 내세웠다.

서 예비후보는 26일 동해시 천곡동 선거사무소에서 열린 기자회견를 통해 저출산·청년 유출·초고령화·상권 공동화 등 복합 위기에 직면한 동해시를 "전 세대가 일하는 작지만 강한 도시"로 탈바꿈시키겠다며, 국회와 중앙정부, 대통령직인수위에서 쌓은 경험을 강점으로 내세웠다.

◆"동해 45년, 노후된 기관차 엔진 갈아야…이젠 대전환의 시간"

서 예비후보는 출마 선언에서 "사랑하고 존경하는 동해시민 여러분, 동해의 아들 병오생 붉은 말띠 서상조"라고 자신을 소개하며 "2014년, 2018년 두 번의 실패에도 좌절하거나 후회하지 않았고 고향 동해에 대한 사랑과 열정은 더 커졌다"고 말했다.

그는 "개청 45년이 지난 동해시는 저출산, 2030 청년 유출, 높은 초고령화 비율, 지속적인 인구감소와 지방소멸 위기 속에 천곡동 상가 공실까지 늘며 시민들의 자신감과 희망이 사라지고 있다"며 "동해라는 기관차의 엔진은 이미 노후화돼 생명을 다했다. 이제 과감한 '대전환'으로 새로운 엔진을 장착해야 한다"고 진단했다.

서 예비후보는 "40대에 첫 출마했던 내가 이제 60이 됐다. 그 사이 동해시 미래를 위해 공부하고 생각하며 국회와 중앙정부를 거친 행정 경험까지 쌓은 '당장 써먹을 수 있는 일꾼'으로 준비됐다"며 "동해시민 여러분이 새로운 엔진을 선택해 달라"고 호소했다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 서상조 동해시장선거 출마예정자가 동해시 대전환에 대해 설명하고 있다. 2026.02.14 onemoregive@newspim.com

◆주식회사 동해시 "시민은 주주, 공무원은 직원"…5대 '대전환'

그가 제시한 핵심 프레임은 '주식회사 동해시'다. 서 예비후보는 "동해시민 스스로가 '주인'이자 '주주'라는 인식을 가져야 한다"며 "학연·혈연·지연이라는 고질병에서 벗어나 오직 동해시의 미래만 보고 일꾼을 선택해야 한다"고 강조했다.

그는 "주식회사 동해시의 주인(주주)인 시민은 과연 어떤 임·직원이 자신 대신 일하길 원하는지 냉정하게 따져봐야 한다"며 "주식회사는 수억원을 들여서라도 능력 있고 네트워크 강한 사람을 스카우트해 성장한다. 동해시장도 그런 기준으로 뽑아야 한다"고 말했다.

또 "4년마다 치르는 선거는 주식회사로 치면 주주총회이고 시민이 주주, 공무원은 직원"이라며 "능력이 없으면 교체되는 주식회사처럼 성과와 책임이 분명한 행정을 하겠다"고 덧붙였다.

서 예비후보는 동해의 체질을 바꾸는 5대 '대전환' 방향과 함께 구체 공약을 제시했다. 시민들이 동해시의 주인·주주로서 권리와 책임을 갖고 시정을 바라보는 관점의 전환이 필요하다고 강조했다.

그는 "학연·혈연·지연이 아니라 동해의 미래, 아이들의 미래만 보고 시장을 선택해야 한다"며 "시민주권이 살아 있는 도시로 만들겠다"고 밝혔다.

또 전형적인 제조·단기 체류형 관광에서 벗어나 '항만·바다·에너지 기회'를 중심으로 산업 구조의 재편을 구상했다. 그는 "동해는 교통오지에서 교통요지로 변하는 중대한 시점에 와 있다"며 "항만·물류·에너지와 연계한 신산업, 머무르는 관광콘텐츠를 결합해 지역경제에 희망의 숨통을 틔우겠다"고 말했다.

일자리와 관련해 서 예비후보는 K-뷰티 산업 육성(문신사법 시행에 따른 수요 증가)을 통해 청년 일자리를 만들고 청년·중장년·실버세대까지 아우르는 '전 세대 일자리 도시'를 추진하겠다고 밝혔다.

특히 공무원·학자·언론인 등 전문성을 갖춘 실버세대를 '강소기업 육성위원회(TF)'에 참여시켜 매년 5개 강소기업을 발굴, 기업당 100명 안팎의 고용을 창출해 연 500명 정도의 일자리를 만들겠다는 계획을 발표해 눈길을 끌었다.

민·관 관계의 대전환을 요구하는 그는 공무원을 "우리 자식이자 시민, 우리의 일을 대신하는 파트너"로 규정하고, 차가운 비난보다는 따뜻한 격려와 상호보완적 관계가 필요하다고 역설했다.

그는 "공무원은 동해시 미래라는 공동목표를 함께하는 전략적 파트너이자 실행자"라며 "시민과 공무원이 원팀이 될 때 동해시는 확실히 달라질 것"이라고 했다.​

이어 국회 출신·중앙정부 출신으로서 "재정자립도가 낮은 동해시 발전에는 국회와 중앙정부의 도움이 절대적"이라고 강조했다.

상임위별 예산 협의와 각 부처 국비 확보를 전담하는 강력한 대외협력팀을 구성해 시장이 직접 진두지휘하고 지역 국회의원실과도 밀접한 코웍 체계를 구축하겠다고 밝혔다.

◆"전 세대가 일하고 머무르고 돌아오는 동해시"…핵심 공약

서 예비후보는 동해시를 ▲청년·중장년·실버 전 세대가 일하는 도시▲청년이 떠나지 않고 머무르는 도시▲떠난 청년이 다시 돌아와 정주·결혼·출산까지 하는 도시▲은퇴 후 이주하고 싶은 도시로 만들겠다는 4대 목표를 제시했다.

이를 위해 2030특별위원회와 실버특별위원회를 민·관 합동 전문가 조직으로 구성하고, 저출산·고령화 전문대책팀을 별도 설치와 매년 5개 강소기업 집중 육성, 기업당 100명 규모 채용 유도를 제시했다.

또 '시민 호민관 제도'를 도입해 민원 원스톱 서비스 체계를 구축하고 시민이 여러 부서를 전전하는 관행을 없애겠다고 약속했다.

아울러 중앙정부·국회·대기업과의 협력을 전담하는 '대외협력팀'을 구성해 국책사업·국비 확보에 나서고 청년 실업률·고용률·인구·초고령화 비율·재정자립도 등 민감한 경제지표를 상시 공개해 자성적 노력을 멈추지 않겠다고 밝혔다.

관광·스포츠·상권 활성화를 위한 대책도 설명했다. 서 예비후보는 무릉계곡·추암·망상해수욕장·한섬 등 주요 관광지에 대해 "말로만 하는 관광이 아니라 상인들과 함께 실현 가능한 머무르는 관광 콘텐츠를 개발·실행하겠다"고 했다.

사계절 스포츠 관광도시 조성을 위해 각종 스포츠 시설 확충, 대규모 대회 유치, 엘리트 체육 부활, 명품 파크골프장 조성을 추진하고 천곡동 공동화 현상 해결을 위해 평릉천을 청계천처럼 개발해 시민 휴식·문화 공간으로 만들고, 한섬 일대에는 대형 리조트나 컨벤션 호텔 유치를 추진해 '천곡 르네상스'를 구현하겠다고 밝혔다.

이외에도 묵호역 주변 '갬성포차', 갯목 '갬성파크',문화예술인 종합센터 구축, 장애인종합복지관 건립을 통한 장애인 일자리 및 프로그램 개발 등 보편적 복지문화도시로 도약해 나가겠다고 말했다.

또 묵호 지역에 체험형 '추억의 오징어 마을' 조성, 빈집 활용 외국인·외지인 대상 '한 달 살기·6개월 살기·1년 살기' 프로그램 운영, 문화예술인 창작·휴식 공간 조성, 장애인·노약자·택배기사·택시기사 등 시민 편의를 우선한 시외버스토미널 전면 개선을 약속했다.

특히 폐지된 한중대학교 부지와 관련 AI 데이터센터, K-뷰티 산업, 빛 축제·체험마을, 폴리텍대학, 근로복지공단 산하기관 등 다양한 활용 방안을 두고 기업·공공기관 유치에 역량을 모으고 고용부 장관정책보좌관 시절 유치가 확정됐던 '근로복지공단 강원콜센터'를 재유치하겠다고 약속했다.

서 예비후보는 교육과 관련 미래지향적인 교육환경 조성, 청년도약·청년도전 지원사업, 중대재해 예방 교육·시스템 구축, 직업훈련기관·교육아카데미 설립 등을 통해 일 하기 좋고 살기 좋은 동해시를 지향하겠다고 밝혔다.

해군·해경 가족 정착 지원을 위한 약속도 잊지 않았다. 동해 인구유지의 큰 축인 해군·해경 가족 정착 지원과 보훈수당 현실화 등 정주 여건을 강화하고 "오래 머무를 손님처럼 귀하게 모시는 시정"을 약속했다.

앞서 지난 13일 서상조 예비후보는 '변화와 희망의 새 시대 2026, 동해시 대전환' 토크콘서트를 통해 보다 장기적인 비전도 제시했다. 당시 그는 "일하는 동해, 머무는 동해, 돌아오는 동해, 안전하고 믿을 수 있는 동해"를 4대 목표로 내걸고, 2030년까지 동해를 다시 살아나는 도시로 만들겠다고 약속했다.

이날 서 예비후보는 "실업률·고령화율·청년 유출 등 불편한 지표도 과감하게 공개하겠다"며 "통계 지표를 숨기지 않고 시민과 함께 공유하는 것이 진짜 변화의 출발점"이라고 강조해 '기록과 데이터에 기반한 행정'을 지향하는 면모도 드러냈다.

◆"국민의힘 예비후보 TV·유튜브 토론하자…검증의 링에 서겠다"

서 예비후보는 끝으로 "국민의힘 동해시장 예비후보끼리 TV 토론·유튜브 토론을 열어 시민 앞에서 공개적으로 검증받자"고 제안했다. 그는 과거 2014년 지방선거에서 TV 토론 무산을 "후보 자질 검증 기회 상실"이라 비판한 바 있다며, 이번에는 "정책과 비전, 추진력과 네트워크를 있는 그대로 보여주는 공개 토론이 필수"라고 강조했다.

서상조 예비후보는 "저는 국회와 중앙정부, 대통령직인수위에서 일해 본 유일한 준비된 일꾼"이라며 "정책·예산·소통·네트워크·추진력이 하나의 유기체처럼 움직이게 해 동해시 대전환을 반드시 이뤄내겠다. 붉은 말 서상조는 한다면 한다"고 지지를 호소했다.

