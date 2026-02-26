대통령경호처 "경호 특화 AI 시스템 본격 가동…'완벽 경호' 위한 조치"

'검색 증강 생성' 기술 적용…거짓 정보 방지
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령경호처가 26일 "급변하는 경호 환경에 선제적으로 대응하고 업무 효율성을 극대화하기 위해 자체 구축한 '경호 특화 생성형 인공지능(AI) 시스템'을 2월 중순부터 본격 가동했다"고 밝혔다.
경호처는 이날 "이번 시스템 도입은 AI 기술을 경호 업무 전반에 접목해 데이터 기반의 과학 경호 체계를 확립하고, 빈틈없는 '완벽 경호'를 구현하기 위한 조치"라고 설명했다.
이번에 도입된 시스템은 경호처에 수십 년간 축적된 내부 경호 자료를 AI가 학습하고 사용자의 질문에 맞는 관련 자료를 찾아 출처와 함께 답변을 생성하는 '검색 증강 생성' 기술이 적용됐다.
이를 통해 생성형 AI의 고질적 문제로 지적돼 온 '환각현상'(할루시네이션, 거짓 정보를 사실처럼 답변하는 것)을 최소화하고 정보의 정확성과 신뢰성을 대폭 강화했다.
경호처는 이와 함께 일반적인 생성형 AI 서비스가 가진 보안 취약점을 해결하기 위해 외부 인터넷과 물리적으로 완전히 분리된 경호처 폐쇄망 내에 자체 AI시스템을 구축했다. 경호 정보의 외부 유출 가능성을 원천 차단하면서 생성형 AI의 강력한 기능을 경호 업무에 활용할 수 있게 만든 조치다.
경호처 직원들은 챗봇 형태의 시스템을 통해 ▲행사장 경호 위해 요소 정밀 분석 ▲최신 법령 및 내규 검색 ▲문서 번역 및 요약 등 다양한 업무에 AI를 활용할 수 있다.
경호처는 앞으로도 축적되는 데이터를 바탕으로 시스템의 정확도와 활용 범위를 지속적으로 확대해 나갈 방침이다. 단순 업무 지원을 넘어, 향후 AI 기술을 악용한 신종 위협에도 선제적으로 대응하는 '지능형 경호 플랫폼'으로 고도화한다는 계획이다.
황인권 경호처장은 "생성형 AI 시스템 도입은 데이터에 기반한 과학적 의사결정 체계를 구축할 것"이라며 "경호현장에 AI를 선제적으로 접목해 첨단 AI 경호 플랫폼으로 나아가는 첫걸음이 될 것"이라고 밝혔다.
