'PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브' ETF, 순자산 1000억 돌파

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한화자산운용의 'PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브' 상장지수펀드(ETF) 순자산총액이 1000억원을 넘어섰다. 상장 이후 수익률은 111.3%를 기록했다.
26일 한화자산운용은 해당 ETF의 순자산총액이 지난 25일 기준 1089억원으로 집계됐다고 밝혔다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 전날 순자산가치(NAV) 기준 기간별 수익률은 연초 이후 17.9%, 3개월 38.2%, 6개월 78.8%를 기록했다.
이 상품은 국내 상장 휴머노이드 로봇 ETF 가운데 유일한 액티브형이다. 지난해 4월 15일 상장 이후 수익률은 111.3%로 기초지수 수익률(86.2%) 대비 25%포인트 초과 성과를 기록했다.
포트폴리오에는 테슬라(미국), 레인보우로보틱스 등 휴머노이드 로봇 기업과 함께 액추에이터·센서 등 핵심 부품 기업이 포함돼 있다. 로보티즈, 텔레다인, 니덱, 나브테스코 등 소부장 기업 비중은 약 70% 수준이다.
지난해 12월에는 현대차, 현대모비스, 현대글로비스 등 현대차그룹 계열사를 편입했다. 보스턴다이내믹스가 앞서 '2026 CES'에서 공개한 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 이후 관련 종목 주가가 상승했다.
금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "휴머노이드 로봇은 액추에이터, 센서 등 핵심 부품이 로봇 원가의 약 66%를 차지하기 때문에 소부장 기업들을 편입해 초과 성과를 많이 낼 수 있는 영역"이라며 "개인이 직접 발굴하기가 쉽지 않은 글로벌 각국의 핵심 소부장 종목만을 선별해 담고 있다는 점이 앞으로의 성과에도 크게 기여할 것"이라고 밝혔다.
