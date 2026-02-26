한패스, 일본 송금시장 본격 공략..."한국형 외국인 슈퍼앱 모델 이식"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 생활금융 플랫폼 전문기업 한패스는 코스닥 상장을 계기로 일본 송금시장 공략에 본격 나선다고 26일 밝혔다.
회사에 따르면 한패스는 한국에서 해외 송금을 시작으로 결제·대출·구직·행정까지 외국인 생활 전 주기를 연결하는 슈퍼앱 모델을 8년간 구축해왔다. 회사는 이 모델을 시장 구조가 유사한 일본에 이식한다는 구상이다.
한패스는 2024년 일본에서 자금이동업 라이선스를 보유한 현지 법인 지분 100%를 인수해 완전자회사로 편입했다. 자금이동업은 일본 금융청(FSA) 등록과 함께 고객 자금 보전 의무, 자금세탁방지(AML) 체계 구축 등 엄격한 요건이 수반된다. 한패스는 이를 기반으로 일본 내 외국인 대상 해외 송금 서비스를 직접 운영할 수 있는 법적 기반을 확보했다.
회사에 따르면 특히 일본을 첫 번째 전략 거점으로 삼은 것은 한국과 시장 구조가 유사하기 때문이다. 일본은 저출산·고령화로 외국인 노동력 의존도가 해마다 높아지며 체류 외국인과 외국인 노동자 수가 역대 최대 수준을 연이어 경신하고 있다. 이에 따른 본국 송금 수요도 급증해 연간 송금 규모 역시 사상 최대치를 갈아치우는 추세다. 동남아 출신 노동자가 다수를 차지한다는 점에서 한국 시장의 고객 구성과도 상당 부분 겹친다.
한패스의 전략은 한국에서 검증한 외국인 슈퍼앱 모델을 일본에 이식하는 것이다. 외국인 인구는 빠르게 늘고 있지만 이들을 위한 금융·생활 인프라는 아직 초기 단계에 머물러 있어 한패스가 한국에서 풀어온 문제가 일본에서도 반복되고 있다는 판단이다. 기존 일본 법인이 송금에 국한해 운영됐다면, 이제는 일본 시장을 확대한다는 목표다.
또한 한·일 양국 라이선스 동시 보유에 따른 양방향 송금 플랫폼도 주목할 부분이다. 상호 인적 교류가 세계적으로 손꼽히는 규모이며 재일 한국인 커뮤니티 또한 상당한 크기를 갖고 있다. 한패스는 한국과 일본 양국 라이선스를 바탕으로 한국에서 일본, 일본에서 동남아 등 다방향 송금을 자체 인프라로 운영할 수 있게 됐다. 외부 중개망을 거치지 않아 비용과 속도 양면에서 경쟁력을 갖출 수 있다는 설명이다.
김경훈 한패스 대표는 "한국에서 검증된 플랫폼 운영 노하우를 일본에 이식해 모델의 글로벌 확장성을 증명하겠다"며 "양국 라이선스를 기반으로 양방향 송금 인프라를 구축하고 외국인이 있는 곳이라면 어디든 함께하는 글로벌 플랫폼으로 도약하겠다"고 밝혔다.
한편 한패스는 지난해 12월 비자(Visa)와 스테이블코인 기반 국경 간 송금 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 바 있어 양국 라이선스와의 시너지도 기대된다.
nylee54@newspim.com