라이너, 직장인 맞춤 문서 작업 AI 출시...기획안 걱정 '뚝'

"심리스한 워크플로우로 업무 생산성 혁신"
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 글로벌 AI(인공지능) 에이전트 스타트업 라이너는 직장인들의 문서 작업을 획기적으로 혁신하는 비즈니스 특화 AI 에이전트 '라이너 라이트(Liner Write)'를 출시했다고 26일 밝혔다.
라이너는 전문 연구에 특화된 AI 에이전트 '라이너 스콜라(Liner Scholar)'를 고도화하며 축적한 지식 구조화 노하우를 바탕으로, 복잡한 정보를 정교한 비즈니스 성과물로 변환하는 기술적 토대를 완성했다. 이를 바탕으로 직장인들이 실무 현장에서 즉각적인 효용을 체감할 수 있도록 특화 서비스를 분리 출시했다.
라이너 라이트의 핵심 경쟁력은 세계 최고 수준의 정확도를 입증한 '라이너 딥 리서치(Liner Deep Research)'다. 해당 시스템은 글로벌 AI 성능 평가 지표인 심플큐에이(SimpleQA) 벤치마크에서 93.7점이라는 최상위권 점수를 기록했다.
라이너 라이트 에디터 창에 지시 사항을 입력하면 AI가 문서 내에 실시간으로 요청 사항을 반영해 내용을 수정·추가하거나 삭제한다. 사용자는 AI가 제안한 편집 사항에 대해 의사결정만 내리면 되므로 작업의 속도와 품질을 획기적으로 높일 수 있다. 특히 기존에 사용자가 보유하고 있던 문서 파일을 업로드하면 고유한 양식을 그대로 유지한 채 내용을 빠르고 정확하게 업데이트할 수 있다.
문서 작업의 완결성을 높이는 편집 환경도 강점이다. 폰트·이미지 삽입 등 익숙한 문서 도구 기능을 에디터 내 구현했으며, 정확한 출처 제시 능력을 극대화하기 위해 APA·MLA 등 국제 표준 인용 양식을 적용했다.
라이너 라이트는 AI 활용에 어려움을 느끼는 직장인들을 위해 실무 밀착형 '비즈니스 템플릿'을 제공한다. ▲사업계획서 초안 ▲영업 제안서 ▲블로그 포스팅 ▲이력서 등 직장인과 취업 준비생이 가장 많이 사용하는 문서 예시를 기반으로, 라이너 에디터 창에서 어떻게 작업을 지시해야 하는지 가이드를 제시한다.
사용자 접근성도 극대화했다. 라이너 라이트는 별도의 설치 과정 없이 웹 브라우저 기반으로 운영된다. 사용자들은 라이너 검색 메인 화면에서 검색창 하단의 '라이너 라이트' 버튼을 선택하거나, 좌측 워크스페이스에서 '라이너 라이트' 모드를 선택해 작업을 간편하게 시작할 수 있다.
김진우 라이너 대표는 "고난도의 학술적 워크플로우를 해결하는 AI 에이전트를 개발하며, 일반적인 문서 작업 역시 AI와 '지능형 협업'이 가능하다는 점을 확인했다"며 "사용자는 소모적인 문서 편집 과정 대신 라이너 라이트와의 연속적인 대화에 집중함으로써, 기존보다 훨씬 빠르고 강력한 비즈니스 임팩트를 만들어낼 수 있을 것"이라고 말했다.
