리멤버, 직장인 현실 커리어 전략서 '업' 출간

직장인 성장에 영감 주는 '커리어 전략서'
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 직장인 대표 플랫폼 '리멤버'를 운영하는 리멤버앤컴퍼니는 커리어 방향성을 고민하는 직장인들을 위한 첫 번째 단행본 '업'을 출간한다고 26일 밝혔다.
이번 책은 500만 직장인 회원과 커리어 성장을 함께하고 있는 리멤버가 '커리어 생애주기 파트너'로서의 기업 철학을 담아 발간했다. 채용플랫폼에서의 수많은 이직 기회를 탐색하고 커뮤니티 속에서 커리어 고민을 나누는 직장인들을 가장 가까이서 지켜보며, 이들이 자신만의 방향을 찾아나갈 수 있는 영감과 인사이트를 전하고자 첫 단행본을 펴냈다.
첫 단행본에는 리멤버가 앱 내 콘텐츠 서비스로 연재해 온 인터뷰 시리즈 '프롤로그'를 통해 만난 프로페셔널 15인의 커리어 성장 서사를 담았다. 이상현 구글 글로벌 정책 디렉터, 보틀벙커 기획자 강혜원(롯데쇼핑 마트사업부 상무), 뮤지션 신재평(페퍼톤스), 경제 해설가 이진우('손에 잡히는 경제' 진행) 등 다양한 영역에서 활약 중인 프로페셔널들을 조명했다.
리멤버는 표면적 성과보다 그 이면의 고민과 방황, 선택과 관점에 주목했다고 설명했다. 깊이 있는 인터뷰를 통해 화려한 이력만으로는 짐작하기 어려웠던 그들의 고민과 결정적 순간들을 담아냈다.
단행본은 총 6개 챕터로 구성됐으며, 자신만의 독창적인 강점을 발견하고 난제를 해결한 과정을 주로 담았다. 각자의 커리어 여정도 심층적으로 풀어냈다.
리멤버는 프로페셔널들의 공통점은 세상이 정해준 성공 방식을 따르기보다, 각자 자신만의 '관점' 그 자체가 가장 강력한 성공의 무기였다고 전했다. 이들은 수많은 선택과 경험을 바탕으로 자신만의 업(業)을 정의했다.
리멤버는 이러한 점에 주목해 단행본의 제목을 '업'이라 지었다고 설명했다. 산업이나 직업을 나타내는 의미로 주로 쓰이는 '업'이란 단어를 개인의 삶과 일의 가치를 모두 담은 단어로 재해석했다.
최재호 리멤버 총괄대표는 "이 책은 커리어 갈림길에서 일의 방향과 기준을 다시 세우고 싶은 직장인들에게, 리멤버가 커리어 여정을 돕는 파트너로서 전하는 메시지"라며 "리멤버는 앞으로도 직장인들에게 기회를 제공해주는 플랫폼이자 이들의 모든 커리어 성장 여정을 함께 하는 파트너가 되겠다"고 밝혔다.
stpoemseok@newspim.com