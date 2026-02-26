대신증권, 신규 서비스 '바로보는 AI 미국정보' 출시

해외 공시·뉴스 실시간 번역 등 제공
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 대신증권은 26일 모바일트레이딩시스템(MTS) '사이보스'와 '크레온'의 투자정보 메뉴를 전면 개편하고 신규 서비스 '바로보는 AI 미국정보'를 출시했다고 밝혔다.
이번 개편으로 해외 기업 공시를 MTS 내에서 AI가 실시간 번역하고 핵심 내용을 요약해 제공한다. 기존에는 영어 원문으로 제공되던 자료를 한글로 바로 확인할 수 있다.
기업 실적과 배당 정보는 차트 형태로 시각화했다. 실적 추이와 배당 흐름을 그래프로 제공해 투자자가 기업의 변화를 확인할 수 있도록 했다. 또 미국 MT 뉴스와이어에서 제공하는 기업·시장 관련 뉴스도 AI가 자동 번역·요약해 제공한다.
조태원 대신증권 고객솔루션부장은 "AI 기반 번역·요약·시각화 기능을 통해 언어 장벽과 정보 해석 부담을 낮추는 데 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 고객 편의를 최우선으로 고려한 디지털 투자환경을 만들어 나가겠다"고 전했다.
