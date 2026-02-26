뉴욕증시, 엔비디아 실적 대기 속 기술주 랠리… 나스닥 1.26%↑

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 25일(현지시간) 미국 뉴욕증시가 전 세계 투자자들의 이목이 집중된 인공지능(AI) 대장주 엔비디아의 실적 발표를 앞두고 일제히 상승 마감했다. 최근 시장을 짓눌렀던 AI 디스럽션(파괴적 혁신)에 대한 막연한 공포심이 다소 누그러지고 오히려 AI가 가져올 기업의 생산성 향상과 효율성에 대한 기대감이 다시 고개를 들면서 기술주 중심의 강한 매수세가 유입된 결과다.

이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 우량주 중심의 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 대비 307.65포인트(0.63%) 상승한 4만9482.15에 거래를 마감하며 5만 선 재돌파를 향한 기대감을 유지했다. 시장의 전반적인 흐름을 반영하는 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수 역시 56.06포인트(0.81%) 오른 6946.13을 기록하며 견조한 상승 흐름을 보였다.

기술주 위주의 나스닥 종합지수는 전장보다 288.40포인트(1.26%) 뛴 2만3152.08로 집계되며 3대 지수 중 가장 큰 폭의 상승률을 기록했다.

이날 시장의 절대적인 화두는 단연 엔비디아였다. 정규장에서 엔비디아의 주가는 1.44% 상승 마감하며 실적 발표를 앞두고 긍정적인 투자 심리를 반영했다. 엔비디아의 강세에 힘입어 필라델피아 반도체지수(SOX) 또한 1.62% 오르며 기술업종 전반에 온기를 불어넣었다. 현재 옵션 시장은 엔비디아의 실적 발표 직후 주가가 위아래로 약 5.6%가량 요동칠 가능성을 가격에 반영하고 있어, 시장 참여자들이 이번 이벤트를 올 상반기 증시의 최대 변곡점으로 인식하고 있음을 보여준다.

뉴욕증권거래소(NYSE).[사진=로이터 뉴스핌] 2025.11.05 mj72284@newspim.com

월가 전문가들 역시 엔비디아의 실적이 향후 증시 향방의 핵심 열쇠가 될 것으로 입을 모으고 있다. UBS의 울리케 호프만-부르카르디 미주 지역 최고투자책임자(CIO) 겸 글로벌 주식 책임자는 투자 노트를 통해 "현재 시장에 형성된 긍정적인 기대감이 향후 며칠 동안 지속될 수 있을지 여부는 전적으로 엔비디아의 실적 발표 결과에 달려 있다"고 분석했다.

그러면서 "최근 몇 주 동안 주요 하이퍼스케일러(대규모 클라우드 서비스 제공업체)들이 AI 인프라 구축을 위한 자본 지출을 또 한 번 확대하겠다고 발표했다"며 "이에 따라 시장은 엔비디아가 단순한 호실적을 넘어, 강력한 매출 성장세와 함께 월가의 컨센서스(예상치)를 크게 웃도는 향후 가이던스를 제시할 것으로 강력히 기대하고 있다"고 강조했다.

최근 밸류에이션 고평가 논란으로 불거졌던 기술주 매도세에 대해서도 시장은 점차 내성을 갖춰가는 모습이다. 웰스파이어 어드바이저스의 올리버 퍼셰 선임 부대표는 "우리는 오늘뿐만 아니라 지난 한 달 반 동안 시장 곳곳에서 꾸준한 저가 매수세가 유입되는 것을 목격하고 있다"고 진단했다.

그는 "그동안 고공 행진을 이어가던 기술주들이 차익 실현 매물로 인해 매도세를 겪었지만 투자자들은 어느 시점에서 '이 정도면 충분하다'고 판단한다"고 설명했다. 이어 "주식시장을 하락으로 이끌었던 일부 거시경제적 우려나 지정학적 리스크 등은 아마도 합리적인 근거가 있고 결국 현실화할 수도 있겠지만, 그러한 악재들이 실제로 시장에 치명적인 영향력을 발휘할 정확한 시점을 예측하기란 불가능에 가깝다"고 지적했다.

미 연방준비제도(Fed) 인사의 발언도 기술주 랠리에 힘을 보탰다. 토머스 바킨 리치먼드 연방준비은행 총재는 일각에서 제기되는 'AI의 일자리 위협론'에 대해 선을 그었다. 바킨 총재는 "AI가 인간 노동자를 노동 시장에서 완전히 추방할 것인지에 대해서는 매우 불확실하다"며 "오히려 AI 기술이 적재적소에 도입됨으로써 전반적인 노동 시장을 훨씬 더 효율적이고 생산적으로 만들 잠재력이 크다"고 내다봤다.

개별 기업들의 주가 흐름은 실적과 대형 인수합병(M&A) 이슈에 따라 뚜렷한 명암이 엇갈렸다. 미국의 대형 주택 리모델링 자재 소매업체인 로우스는 고금리 장기화에 따른 소비 심리 위축과 주택 시장 침체를 반영하듯 시장의 예상치를 밑도는 부진한 연간 실적 가이던스를 발표하며 주가가 5.56% 급락했다.

반면 미디어 및 엔터테인먼트 업계에서는 대형 M&A 이슈를 두고 희비가 갈렸다. 파라마운트 스카이댄스의 주가는 경쟁 미디어 기업인 워너브러더스 디스커버리(WBD)의 인수 제안가를 주당 31달러로 인상했다는 소식에 2.21% 하락 마감했다. 반면 이미 WBD와 인수 계약을 체결한 상태인 넷플릭스의 주가는 5.98% 급등하며 대조적인 모습을 보였다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장 대비 8.24% 급락한 17.94를 기록하며 안정세를 되찾았다.

mj72284@newspim.com