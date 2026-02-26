김정은, 핵 위협하며 "한국 붕괴 가능성"...美에는 "좋게 못지낼 이유없어"

李정부 대북정책에 "서투른 기만극이자 졸작"
"적대행위에 처절한 보복 공격 가할 것" 위협
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 노동당 총비서 겸 국무위원장 김정은이 당 제9차 대회를 통해 '한국 붕괴 가능성'까지 위협하며 적대적 대남노선의 강화를 밝혔다.
미국에 대해서는 "평화공존과 영원한 대결 모두에 준비돼 있다"며 대화 가능성을 시사했다.
김정은은 지난 19일 개막돼 25일 끝난 9차 당 대회 기간 중 행한 '사업총화 보고'를 통해 대남, 대미 및 경제·문화 등 분야의 정책노선을 밝힌 것으로 관영 조선중앙통신이 26일 전했다.
중앙통신은 김정은은 지난 20~21일 양일 간에 걸쳐 진행한 보고 내용을 전하면서 "한국과의 관계를 가장 적대적인 국가 대 국가간관계로 정립하는 최종적인 중대결단을 내린데 대하여 지적하고 우리 당과 정부의 불변한 원칙적 입장을 천명했다"고 강조했다.
김정은은 "조선민주주의인민공화국은 가장 적대적인 실체인 대한민국과 상론할 일이 전혀 없으며 한국을 동족이라는 범주에서 영원히 배제할 것"이라며 "한국과의 연계조건이 완전히 소거된 현 상태를 영구화하고 어떤 경우에도 오도된 과거를 되살리지 않을 것"이라고 말했다.
또 이재명 정부를 겨냥해 "한국의 현 집권 정권이 겉으로 표방하는 유화적인 태도는 서투른 기만극이고 졸작"이라고 강하게 비난했다.
김정은은 대미 관계와 관련해 "우리는 현재처럼 앞으로도 계속 미국과의 대결에 만반으로 준비하며 최강경 자세를 변함없는 대미정책 기조로 확고히 견지할 것"이라면서 "하지만 이미 천명했듯이 만일 미국이 조선민주주의인민공화국 헌법에 명기된 우리 국가의 현 지위를 존중하며 대(對)조선 적대시 정책을 철회한다면 우리도 미국과 좋게 지내지 못할 이유가 없다"고 말했다.
이어 "조미관계의 전망성은 미국 측의 태도에 전적으로 달려있다"며 "평화적 공존이든 영원한 대결이든 우리는 모든 것에 준비되어 있으며 그 선택은 우리가 하는 것이 아니다"고 강조했다.
북한은 7일간의 당 대회 일정을 마친 25일 밤 김일성광장에서 김정은이 참석한 가운데 열병식을 진행했다.
김정은은 이 자리에서도 연설을 통해 "우리 군대는 나라의 주권과 안전이익을 침해하여 가해지는 어떤 세력의 군사적 적대행위에 대해서도 즉시에 처절한 보복 공격을 가할 것"이라며 "당 제9차 대회가 열어준 새 시대의 투쟁에로 힘차게 나아가자"고 말했다.
yjlee@newspim.com