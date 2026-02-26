포스코이앤씨, 건설현장 AI 청소 로봇 도입..."차별화 주거품질 제공"

24시간 무인 청소…안전·효율성 극대화
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 포스코이앤씨가 아파트 준공 단계에 자율주행 청소 로봇을 도입하는 혁신을 선보였다. 첨단 로봇 기술을 시공 현장을 넘어 입주민의 실제 생활 공간 관리 영역까지 확장함으로써 차별화된 주거 품질을 제공한다.
26일 포스코이앤씨는 신반포21차 재건축 건설현장에 AI 기반 자율주행 청소 로봇을 도입해, 준공 단계부터 입주 전 관리 수준을 끌어올렸다고 밝혔다.
이번 도입은 포스코그룹의 AX(AI 전환, 기업 운영 방식과 업무 프로세스를 AI 중심으로 재편하는 전략) 가속화 기조에 맞춰, AI 중심의 디지털 전환을 건설 시공 이후 단계까지 확대 적용한 사례다.
로봇 전문기업 클로봇과 협업해 도입한 자율주행 청소 로봇은 공간 정보 및 이동 경로를 사전에 학습해 단지 내 공용부 전반을 체계적으로 청소한다. 스스로 엘리베이터를 호출해 층간 이동이 가능하며, 배터리 및 청소용 물이 부족할 경우 전용 스테이션으로 자동 복귀해 충전 및 급수를 수행한다. 24시간 무인 관리 체계는 정밀한 반복 작업을 통해 청소 품질을 높이는 동시에 주간 근로자와의 동선 간섭을 원천 차단해 안전하고 효율적인 작업 환경을 제공한다.
포스코이앤씨는 이번 자율주행 청소 로봇 도입을 통해 입주 전까지 이어지는 관리 과정의 완성도를 강화해 입주민이 체감하는 주거 품질과 만족도를 높일 방침이다. 이번 사례를 바탕으로, 아파트 단지 등 주거 현장을 중심으로 준공청소 품질 관리 체계를 단계적으로 확대 적용한다.
포스코이앤씨는 설계·시공 전 과정에서 안전과 품질 확보를 위해 ▲AI 기반 도면·계약문서 검토 ▲AI 기반 레미콘 품질 예측 및 생산 자동화 ▲외벽 균열 탐지 드론 ▲콘크리트 요철 생성 로봇 ▲수중 구조물 조사 드론 ▲4족 보행 로봇 등 다양한 스마트 건설 기술을 선제적으로 도입하고 있다.
최종문 포스코이앤씨 R&D센터장은 "자율주행 청소 로봇 도입은 로봇 기술의 활용 범위를 건설 현장에서 입주민의 실제 생활 공간 관리 영역으로 확장한 의미 있는 시도"라며 "앞으로도 AI·로봇 기술을 단계적으로 확대 적용해 건설 산업의 지능형 운영 모델을 선도해 나가겠다"고 말했다.
chulsoofriend@newspim.com