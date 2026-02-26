日, AI 반도체 산업 부활 승부수...3대 거점 구축해 설계·시험 지원

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 정부가 인공지능(AI) 반도체 산업 경쟁력 회복을 위해 고가 장비를 갖춘 3개 핵심 거점을 구축하고 기업과 대학의 연구·개발을 지원한다. 설계·소재·장비 분야 전반의 산업 생태계를 육성해 자국 반도체 산업을 재건하겠다는 전략이다.
경제산업성 주도로 추진되는 이번 계획은 고가의 설계 소프트웨어와 시험 장비를 정부가 구축해 스타트업과 대학이 저렴하게 활용하도록 하는 것이 핵심이다. 반도체 설계와 시험에 대규모 비용이 드는 만큼 국가가 기반 시설을 제공해 민간 기술개발을 촉진하겠다는 구상이다.
일본 정부가 구상하는 거점은 설계, 장비·소재, 차세대 반도체 시험 등 3개 분야다. 2026년 가동을 목표로 도쿄에 설계 거점을 마련해 자동 설계툴과 계산 서버를 갖춰 스타트업과 대학이 AI 반도체 설계에 활용하도록 지원한다. 로봇 제어 등 '피지컬 AI'용 반도체 개발을 염두에 두고 있다.
홋카이도 치토세시의 라피더스 공장 인근에 2029년을 목표로 장비·소재 거점을 조성한다. 네덜란드 ASML의 최신 극자외선(EUV) 노광 장비를 도입해 관련 소재·부품 개발을 촉진한다.
질화갈륨(GaN) 등 차세대 소재 반도체를 시험 생산할 수 있는 시설도 구축한다. AI 데이터센터, 전기차, 6G 통신용 고효율 반도체 개발을 지원한다.
총 1300억 엔 규모의 정부 예산과 연구기관 자금을 활용해 기업·연구기관이 낮은 비용으로 장비를 이용할 수 있게 할 계획이다.
이번 거점 구축은 일본 내 최첨단 생산 기반을 보완하기 위한 조치다. 일본 정부는 이미 TSMC 유치와 라피더스 지원을 통해 첨단 반도체 생산 능력 확보에 나섰다.
하지만 설계와 소재·장비 분야에서 기업 저변이 약하면 생산시설도 경쟁력을 갖기 어렵다는 판단이다. AI 반도체 설계는 엔비디아 등 미국 기업이 주도하고 있으며 일본은 뒤처져 있다.
일본 정부는 이번 거점에서 성장한 기업들이 라피더스와 TSMC의 공급망에 참여하도록 유도해 산업 생태계를 확대할 방침이다.
일본 반도체 산업은 과거 '자급자족 전략'에 집착하다 경쟁력을 잃었다는 평가를 받는다. 일본 정부는 이번 거점을 해외 기업과 연구기관에도 개방해 국제 협력을 강화할 계획이다.
