정부 압박 먹혔다…강남3구·용산구 아파트값 101주만 동반 하락

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 이재명 대통령의 강한 압박에 따라 서울 아파트값이 주춤한 모양새를 보이고 있다. 강남·서초·송파의 강남3구와 용산구 4곳의 아파트값이 모두 하락전환한 것. 5월 9일 양도세 중과 유예 폐지를 맞아 대통령이 직접 나선 강도 높은 압박이 저가 매물을 내놓게 했으며 결국 아파트값도 하락하게 된 것으로 꼽힌다.
26일 한국부동산원 2026년 2월 4주(2월 23일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향 조사 결과 서울 아파트 매맷값은 0.11%를 보이며 4주 연속 상승폭이 줄었다. 특히 강남3구와 용산구 4개 지역이 모두 아파트값이 하락했다.
서울 아파트값은 지난주(0.15%)대비 줄어든 0.11%의 상승률을 기록했다. 서울 집값을 견인하는 강남3구와 용산구가 모두 하락전환하는 모습을 보였다. 강남구는 -0.06%로 가장 높은 하락을 보였으며 송파구는 -0.03%, 서초구는 -0.02% 그리고 한남·이촌동 구축 아파트가 약세를 보인 용산구는 -0.01% 주간 변동률을 보였다. 이로써 '기존 투기과열지구' 4곳이 모두 하락했다.
강남구의 경우 2024년 3월 2주(-0.01%) 이후 100주만에 하락전환했으며 서초구 역시 2024년 3월 2주(-0.01%)이후 100주만에 하락전환했다. 송파구는 2025년 3월 4주 마지막하락(-0.03%) 이후 47주만에 하락전환했으며 용산구는 2024년 3월 1주(-0.01%)이후 101주만에 하락전환한 상태다.
다만 서울 아파트값은 지역·단지별로 혼조세를 보이는 가운데 선호도 높은 대단지 및 역세권 단지 중심으로 수요가 지속되며 전체적으로는 상승했다. '마지막 한강벨트' 강서구가 0.23%로 서울시내 최고 상승률을 기록한 가운데 종로구(0.21%), 영등포구(0.21%), 동대문구(0.21%), 성동구(0.20%), 광진구(0.20%)가 뒤를 이었다.
경기 아파트값은 0.10% 오르며 전주(0.10%)대비 상승폭을 키웠다. 용인수지가 풍덕천·동천동 주요 단지 위주로 0.61%의 높은 상승을 보였으며 구리시도 인창·수택동 위주로 0.39% 올랐다. 성남분당도 0.32% 상승률을 나타냈다. 올들어 하락세를 이어가고 있는 과천시는 이번주에도 -0.10%로 하락했다.
지방은 0.02% 상승했다. 5대광역시, 세종, 8개도 모두 0.02% 상승률을 기록했다. 울산이 0.09%로 여전히 높은 상승세를 보이고 있으며 부산도 해운대구(0.13%), 동래구(0.13%)에 힘입어 0.03% 올랐다. 지난주 0.07%로 주춤했던 전북은 이번 주 0.11% 상승률로 다시 상승폭을 확대했다.
전국 아파트 전셋값은 0.07%로 전주 대비 상승했다. 서울 아파트 전셋값은 0.08%로 지난주와 똑같은 상승률을 기록했다. 예상과 달리 전셋값도 강남3구와 용산구의 약세가 두르러졌다. 송파구는 -0.11%로 하락 전환했으며 용산구 역시 -0.01%로 전셋값 하락을 보였다. 반면 서초구는 반포·잠원동 위주로 0.10% 상승했다.
