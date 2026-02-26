육군, AI 공병전투차 'K-CEV' 첫 실전훈련 공개

K-CEV 앞세운 유·무인 복합 전투체계 첫 검증

정찰드론·폭발물제거로봇 연계한 기계화부대 돌파훈련

Army TIGER+ 향한 AI 기반 공병전력 전환 신호탄

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군이 병력 감축과 전장 환경 변화에 대응하기 위해 개발한 한국형공병전투차량(K-CEV)을 투입한 첫 실전 훈련을 공개했다. 이 훈련을 계기로 'Army TIGER+' 구상의 핵심 축인 AI 기반 유·무인 복합 전투체계 전환이 본격화되고 있다.

장애물지대에 접근한 K-CEV가 상단에 위치한 정찰드론이 인접지역을 정찰한 뒤, 폭발물탐지제거로봇이 다족보행로봇과 함께 기동로 상의 적 지뢰설치 여부를 확인하는 모습. [사진=육군 제공] 2026.02.26 gomsi@newspim.com

육군은 26일 경기 양평종합훈련장에서 'AI 기반 유·무인복합 한국형공병전투차량(K-CEV)' 첫 실전 훈련을 언론에 공개했다. 이번 훈련은 신속시범사업으로 개발돼 11기동사단 공병대대에 배치된 K-CEV의 실제 작전 운용 효과를 검증하기 위해 마련됐다. 기계화부대 기동로 확보를 위한 공병 기동지원 능력과 Army TIGER 기계화보병대대의 유·무인 복합전력 운용절차가 실기동·실사격 상황에서 맞는지 확인하는 데 초점이 맞춰졌다.

훈련에는 '철마부대'로 불리는 11기동사단이 참가해 K-CEV를 중심으로 드론과 지상 로봇 등 무인체계를 결합한 선도정찰부대를 편성, 장애물 개척과 공격작전을 연계한 제병협동훈련을 진행했다.

K-CEV가 표적을 식별하고 사격을 하고 있다. [사진=육군 제공] 2026.02.26 gomsi@newspim.com

훈련 시나리오에서 부대는 먼저 근거리 정찰드론을 띄워 목표 지역을 감시·정찰하고, 적 장애물과 위협 요소를 식별한 뒤 화력 지원으로 확인된 적 위협을 제압했다. 이후 다시 정찰드론을 투입해 전투피해를 평가하고 잔존 위협 여부를 확인하는 절차를 밟았다.

전투피해 평가가 끝난 뒤에는 K-CEV를 중심으로 한 무인체계 선도정찰 자산이 장애물 지대 접근 안전을 확보하는 임무를 수행했다. K-CEV 상단에 탑재된 정찰드론이 장애물 지대와 인접 지역을 정찰하고, 차체에 장착된 360도 상황인식장치가 주변 위협 요소를 실시간 탐지했다. 운용 인원은 후방에서 원격으로 영상 정보를 보면서 상황을 통제했다.

K-CEV가 연막탄을 터트리고 사격을 실시하는 모습. [사진=육군 제공] 2026.02.26 gomsi@newspim.com

AI 기반 자동표적탐지 기능이 적용된 원격사격통제체계(RCWS)는 장애물 지대 인근 위협 표적을 자동 식별했고, 조종수가 원격 조작으로 K-CEV에 탑재된 K4 고속유탄기관총과 K6 중기관총으로 즉각 제압 사격을 실시했다.

K-CEV에서 분리된 폭발물탐지제거로봇은 기동로 상 적 지뢰 설치 여부를 확인했다. 이어 K600 장애물개척전차가 투입돼 통로를 개척하고, 개척된 통로 전방을 무인수색차량이 정밀 탐색한 뒤, 초소형 자폭드론과 RCWS 원격 타격으로 은폐 표적을 제거했다. 안전 통로가 확보되자 돌파소대가 후속 투입돼 공격을 이어가는 구조다.

제11기동사단 운용요원이 폭발물탐지제거로봇을 원격으로 조종하고 있다. [사진=육군 제공] 2026.02.26 gomsi@newspim.com

K-CEV는 K21 보병전투장갑차 플랫폼에 AI 기반 복합형 RCWS, 360도 상황인식장치, 폭발물탐지제거로봇, 근거리 정찰드론 등을 통합한 장갑차로, 차체와 RCWS 모두 원격 운용이 가능한 유·무인 겸용 체계다. 차체는 원격조종으로 가시거리 1km 이상 운용이 가능하도록 설계돼, 지뢰·IED 등 위협이 상존하는 지역에서 병력 노출과 손실을 최소화하는 것이 목표다.

육군은 향상된 차체 방호력을 바탕으로 병력이 탑승한 상태에서도 지뢰 및 적 공격 위협 속에서 생존성을 크게 높일 수 있다고 보고 있다. AI 기술이 적용된 RCWS는 적의 기습 공격을 사전 탐지하고 선제 대응이 가능해, 전투원의 노출 없이 표적을 탐지·타격하는 'First In 무인체계, Last In 병력 투입' 개념을 구현하는 데 중점을 두고 있다.

이번 훈련을 지휘한 배영환 11기동사단 철마대대장(중령)은 "K-CEV를 비롯한 Army TIGER 기계화보병대대의 유·무인복합전력 운용절차와 임무 수행능력을 검증하는 데 중점을 두고 실시했다"며 "다양한 환경에서 훈련과 전투실험을 이어가 발전사항을 도출하고, 유·무인복합 전투체계를 기반으로 정예 전투력을 완성해 나가겠다"고 말했다.

병협동훈련에서 K21보병전투차량이 기동하며 사격을 하고 있는 모습. [사진=육군 제공] 2026.02.26 gomsi@newspim.com

K-CEV 시범 운용을 담당하는 이윤섭 11기동사단 공병대대장(중령)은 "무인체계가 위험지역을 선도하고 병력은 안전이 확보된 이후 투입할 수 있어 장병 생존성과 작전 효율성이 동시에 향상될 것"이라며 "시범 운용 결과를 토대로 성능을 지속 향상시켜 나가겠다"고 밝혔다.

육군은 이번 K-CEV 실전훈련을 계기로 드론·로봇·AI를 묶은 유·무인 복합 전투체계를 확대해, 육군 미래상인 Army TIGER+ 단계로의 도약을 추진한다는 방침이다. Army TIGER+는 기존 Army TIGER 개념에 더해 AI·데이터, 드론·대드론, 로봇, 사이버·전자전 능력을 육군 핵심전력으로 발전시키는 구상을 말한다.

육군은 적과 접촉된 상황이나 불확실한 작전환경에서 무인체계를 활용해 장애물과 위협을 사전 정찰·제거한 뒤, 안전이 확보된 조건에서 병력을 투입하는 전투 개념을 K-CEV와 연계해 구체화한다는 계획이다. K-CEV와 폭발물탐지제거로봇은 올해 3월부터 본격 전력화 일정에 들어갈 예정이다.

제병협동훈련에서 K21보병전투차량이 기동하며 사격을 하고 있는 모습. [사진=육군 제공] 2026.02.26 gomsi@newspim.com

