세라카졸라 올리브오일, 안성재 셰프 유튜브서 장원영 파스타 레시피로 소개

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 아이브(IVE) 장원영이 25일 안성재 셰프의 유튜브 채널에 출연해 숨겨 둔 요리 실력을 깜짝 공개했다. 이번 출연은 아이브 컴백 이후 외부 유튜브 채널 가운데 단독 출연으로 알려져 팬들의 많은 기대를 모았다.
이날 장원영은 직접 '페타 치즈 파스타'를 만들며 안정적인 손놀림과 또렷한 설명으로 눈길을 끌었다. 전문적인 조리 용어를 자연스럽게 사용하고, 여러 차례 만들어 본 메뉴라고 밝히며 자신감 있는 요리 모습을 보였다.
특히 장원영은 "파스타는 올리브 오일을 충분히 넣어야 맛이 살아난다"고 강조했다. 조리 과정에서 올리브 오일을 아낌없이 사용하며 맛에 대한 자신감을 드러냈다.
이를 지켜본 안성재 셰프 역시 "올리브 오일이 음식의 풍미를 결정한다"며 공감했다. 흑백요리사의 긴장감이 감도는 안 셰프의 심사 끝에 '페타 치즈 파스타'는 '생존' 판정을 받았고, 장원영은 긴장을 풀고 환호로 기쁨을 드러냈다.
방송 후 영상의 중심에 등장한 빨간 병 올리브 오일의 정체에 대중의 관심이 집중되었다. 해당 제품은 '세라카졸라' 엑스트라 버진 올리브 오일로, 희귀 품종인 '로얄'로 만들어졌다. 스페인 D.O.P. 인증 원산지 보호 구역에서 재배·착유됐으며, 국제 올리브 오일 품질 평가 대회에서도 수많은 수상을 하여 뛰어난 맛에 대한 국제적 인정을 받은 것으로 알려졌다.
'세라카졸라'는 더하우스오브신세계 청담에서 만나볼 수 있으며, 네이버 스마트스토어 '루소 마켓'을 통해 온라인 구매도 가능하다.
