진천서 공무원 사칭 '보이스피싱' 기승…"납품 기회 빙자한 현금 송금 주의"

[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 진천군은 공무원 사칭 보이스피싱 피해를 막기 위해 관내 업체와 주민에 강력한 경각심을 당부했다.
26일 군에 따르면 최근 사기꾼들이 공식 이메일 도메인까지 위조하며 정교한 수법으로 접근하는 사례가 잇따르고 있다.
올해 들어 군청으로 접수된 공무원 사칭 보이스피싱 신고는 하루 평균 1~2건에 달한다.
사기 일당은 특정 부서를 내세우며 실제 공무원 이름과 직함이 적힌 명함을 제시한다.
특히 명함에 공무원 전용 'korea.kr' 도메인을 표기해 신뢰성을 가장하는 방식이 두드러진다.
이들은 "군청 물품 납품 기회"라며 접근한 뒤 물품 준비비나 대행 수수료 명목으로 현금 송금을 요구한다.
도서·공기청정기 납품 제안 후 제3의 업체 계좌로 이체를 유도하는 '구매대행형' 사기가 대표적이다. 공공 거래 경험이 부족한 소규모 업체가 주 타깃이다.
김이섭 군 회계과 주무관은 "공식 구매·계약은 입찰 공고나 행정 내선번호로만 진행된다"며 "개인 휴대전화 연락에 송금을 유도하면 무조건 사기"라고 경고했다.
의심 시 즉시 112나 군청으로 신고하라고 덧붙였다.
진천군은 지속적인 홍보와 모니터링을 강화해 피해를 사전 차단할 방침이다.
