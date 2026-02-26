삼천당제약, 경구용 GLP-1 유럽 11개국 독점 라이센스 계약 체결

총 계약 규모 5조 3000억 원

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼천당제약은 유럽 소재 글로벌 제약사와 자사가 개발 중인 경구용 GLP-1(당뇨 치료용 리벨서스 및 비만 치료용 위고비 제네릭)에 대해 영국 등 11개국을 대상으로 하는 독점 라이센스 및 상업화 본계약(Definitive Agreement)을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 계약은 유럽 11개국에 대한 독점 판매 및 제품 공급 계약이다. 삼천당제약의 본격적인 글로벌 시장 장악을 알리는 신호탄이다. 총 계약 규모는 약 5조 3천억 원으로 계약금 및 마일스톤으로 총 3000만 유로를 수령하며, 입찰(Tender) 중심의 유럽 시장에서도 제품 판매 순이익의 60%를 배분받는 견고한 수익 구조를 확정 지었다.

삼천당제약 로고. [사진=삼천당제약]

회사 관계자는 "이번에 계약한 유럽 국가는 입찰 중심의 국가여서 특허 회피 역량과 가격 경쟁력만 확보하면 사실상 시장 전체를 가져갈 수 있는 승자독식 구조 특성이 있으며, 입찰 중심임에도 삼천당제약이 순이익의 60%를 가져가는 것은 업계에서 전례를 찾기 힘든 파격적인 조건"이라며 "이는 당사의 SNAC-free 제형 기술이 오리지널의 특허를 완벽히 회피할 수 있음은 물론, 판매가의 10% 선에 불과한 압도적인 생산 원가 경쟁력을 파트너사가 실사를 통해 확인했기 때문"이라고 설명했다.

특히, 회사 측은 "유럽 등 주요 선진국 시장은 2031년경 오리지널 물질 특허가 만료되더라도, SNAC 기반의 제형 특허가 최장 5~6년 이상 더 유지되기 때문에 타 제네릭의 진입이 원천 차단된다"며 "반면 삼천당제약은 독자적인 SNAC-free 기술로 이 제형 특허를 완벽하게 회피한 만큼, 해당 기간 동안 거대 시장에서 사실상 독점적인 지위(Monopoly)를 누리며 매출을 독식할 수 있다"고 강조했다.

현재 유럽 세마글루타이드 시장은 비만 치료제(위고비)가 아직 허가되지 않았고 심각한 공급 부족(품절) 사태를 겪고 있음에도 불구하고, 당뇨 치료 적응증 하나만으로 이미 9조 원대 규모를 형성하고 있다. 연간 45%의 폭발적인 성장을 보이고 있는 핵심 시장으로삼천당제약의 제품이 본격 출시되는 시점에는 30조 원이 넘는 거대 시장을 형성할 것으로 전망된다.

회사 관계자는 "당사는 유럽 시장의 특성을 고려해 전체 지역을 정부 입찰(Tender), 사보험(Private Market), 동유럽 등 3개 권역으로 세분화해 맞춤형 진출 전략을 추진하고 있다"며 "이번 계약으로 영국, 네덜란드 등 정부 입찰 중심 11개국을 먼저 선점했으며, 이를 필두로 향후 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등 남은 EU 핵심 대형 시장들에 대해서도 본계약 체결을 앞두고 있다"고 밝혔다.

특히 이번 유럽 본계약이 삼천당제약의 '글로벌 메가 프로젝트'의 신호탄에 불과하다는 점이 주목받고 있다는 것이 회사측의 설명이다. 지난 1월 일본 다이치산쿄 에스파와의 파트너십에 이어 깐깐한 유럽 시장의 본계약까지 단숨에 체결하며 삼천당제약의 독자적 플랫폼 기술(S-PASS)에 대한 시장 일각의 의구심을 100% 확신으로 바꿨다.

삼천당제약은 "이번 유럽 첫 본계약은 당사가 묵묵히 준비해 온 글로벌 진출 플랜의 일부에 불과하다"며 "수익성 확보가 가장 까다로운 유럽 정부 입찰 시장에서도 압도적인 기술력을 바탕으로 견고한 수익 구조를 입증한 만큼, 지난 기업설명회(NDR)에서 주주분들께 공유했던 '북미 시장 진출' 및 '경구용 인슐린 글로벌 프로젝트' 등 당사의 핵심 파이프라인들 역시 계획대로 한 치의 차질 없이 순항하고 있다"고 강조했다. 이어 "앞으로도 시장에 약속드린 굵직한 글로벌 마일스톤들을 순차적으로 증명해 나가며 기업 가치를 지속적으로 높여갈 것"이라고 덧붙였다.

