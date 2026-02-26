엔씨 '리니지 클래식', 최대 동시접속 32만명·누적 매출 400억원 돌파

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 엔씨소프트 '리니지 클래식(Lineage Classic)'이 최대 동시접속자 32만명과 누적 매출 400억원을 돌파하며 흥행 가도를 달리고 있다.
엔씨소프트는 지난 2월 7일 오픈 이후 '리니지 클래식'의 최대 동시접속자가 32만을 넘어섰고 누적 매출은 400억원을 돌파하며 일 평균 21억원이 넘는 매출을 기록하고 있다고 26일 밝혔다.
'리니지 클래식'은 PC방 점유율 순위에서도 최상단에 올랐다. 25일 기준 점유율 9.63%로, 국내 서비스 중인 PC 게임 중 2위를 기록하고 있다. MMORPG(다중접속역할수행게임) 장르에서 가장 높은 순위다.
'보는 게임' 시장에서도 큰 인기를 끌고 있다. 유튜브에서 '리니지 클래식' 영상의 누적 조회수는 1억4700만회를 넘어섰다. MMORPG 장르에서 주로 활용되는 'BJ 프로모션' 마케팅 없이도 스트리밍 플랫폼에서 인기를 끌고 있다.
'리니지 클래식'은 엔씨소프트가 1998년부터 서비스하고 있는 대표작 '리니지'의 2000년대 초기 버전을 구현한 PC 다중접속역할수행게임(MMORPG)다.
▲군주, 기사, 요정, 마법사 등 4종의 클래스(Class, 직업) ▲말하는 섬, 용의 계곡, 기란 지역 등이 오픈된 초기 버전의 콘텐츠 ▲리니지 지식재산권(IP) 이용자에게 익숙한 인터페이스 등이 특징이다.
'리니지 클래식'에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지와 브랜드 웹사이트에서 확인할 수 있다.
