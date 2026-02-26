롯데이노베이트 코튼시드, 울산 HD FC와 팀카드' 출시

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 롯데이노베이트는 팬덤 플랫폼 코튼시드가 프로축구단 울산 HD FC와 손잡고 디지털 카드로 변환 가능한 '팀카드'를 선보인다고 26일 밝혔다.
코튼시드와 울산 HD FC의 첫 번째 협업으로 팬들은 실물 카드를 소장하는 동시에 코튼시드 플랫폼에서 한정판 디지털 카드까지 소유할 수 있게 된다.
이번 팀카드는 실물 카드 수집과 디지털 소장을 동시에 즐길 수 있도록 기획됐으며 제품 구성은 1팩당 무작위 카드 3장으로 이뤄져 있다.
또한 1박스(10팩) 구매 시 스페셜 카드 1장이 확정 제공된다. 수집 라인업은 스페셜 13종, 베이식 29종 등 총 42종이다. 신규 오픈 이벤트로 회원 가입 시 엠블럼 카드를 전원에게 증정한다.
해당 팀카드는 오는 28일부터 울산 문수축구경기장 내 판매 부스 자판기에서 먼저 구입할 수 있으며 이후 오프라인 판매채널을 순차 확대할 예정이다.
코튼시드는 이번 울산 HD FC와의 전략적 파트너십을 통해 팬들의 열정을 디지털 수집으로 자연스럽게 연결하는 새로운 팬 경험을 제공하고자 한다.
코튼시드 관계자는 "울산 HD FC와의 첫 협업을 통해 팬들이 현장에서 실물 카드를 수집하고 온라인에서 즉시 디지털로 소장하는 경험을 제공하고자 했다"며 "한정판 엠블럼 디지털 카드와 스페셜 라인업을 통해 수집의 재미를 더 높일 것"이라고 말했다.
롯데이노베이트 코튼시드는 향후 다양한 영역과의 컬래버레이션과 AI 기반 기술을 바탕으로 개인화된 팬 경험을 고도화하고 여러 분야의 팬덤이 즐길 수 있는 콘텐츠를 지속 확대할 계획이다.
origin@newspim.com