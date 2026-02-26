삼성전자, 갤럭시 S26 시리즈 사전 판매 돌입…'용량 2배' 혜택

256GB 구매 시 512GB로 업그레이드 지원
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 차세대 AI 스마트폰 '갤럭시 S26 시리즈'의 사전 판매를 오는 27일부터 3월 5일까지 진행한다. 이번 시리즈는 갤럭시 S26, S26+, S26 울트라 등 3개 모델로 구성됐으며, 사전 구매 고객에게는 저장 용량을 두 배 업그레이드해 주는 '더블 스토리지'와 강화된 구독 서비스인 'New 갤럭시 AI 구독클럽' 등 다양한 혜택을 제공하고 내달 11일 국내에 공식 출시한다.
업계에 따르면 갤럭시 S26 시리즈는 코발트 바이올렛, 블랙, 화이트, 스카이 블루 4가지 기본 색상으로 출시된다. 가격은 모델 및 용량에 따라 갤럭시 S26 125만4000원부터 갤럭시 S26 울트라(1TB) 254만5400원까지 책정됐다. 삼성닷컴과 삼성 강남에서는 핑크 골드와 실버 쉐도우 등 전용 색상 모델을 별도로 선보인다. 사전 판매는 전국 삼성스토어와 이동통신사 매장, 삼성닷컴 및 주요 온라인 쇼핑몰에서 진행되며 27일 0시에는 라이브 커머스도 병행한다.
사전 구매 고객을 위한 대표 혜택인 '더블 스토리지'는 256GB 모델 구매 시 512GB 모델로 무상 업그레이드해 주는 서비스다. 울트라 512GB 모델 구매자의 경우 24만2000원을 추가 결제하면 1TB 모델을 받을 수 있다. 이외에도 갤럭시 버즈4 시리즈 10% 할인 쿠폰, 윌라 3개월 구독권, 갤럭시 스토어 인기 게임 테마 등이 지원된다. 사전 구매 고객은 3월 6일부터 제품 수령 및 개통이 가능하다.
삼성전자는 이번 사전 판매와 함께 'New 갤럭시 AI 구독클럽' 가입도 시작한다. 자급제 모델 구입 시 가입 가능한 이 프로그램은 기기 반납 시 최대 50% 잔존가 보상과 함께 삼성케어플러스 파손+ 혜택을 제공한다. 올해는 사이버 금융범죄 피해 보상(최대 300만 원)과 인터넷 사기 피해 보상(최대 50만 원) 혜택이 추가됐으며, 3년형 상품을 신설해 분실 보상까지 범위를 넓혔다. 기존 갤럭시 S25 시리즈 구독 고객이 기기 반납 후 재가입할 경우 3개월 구독료를 면제해 준다.
한편, 삼성전자는 갤럭시 버즈4 시리즈의 사전 판매도 27일 0시부터 시작한다. 갤럭시 버즈4 프로는 35만9000원, 갤럭시 버즈4는 25만9000원이며 3월 11일 정식 출시된다. 기간 내 구매 고객에게는 지니뮤직 이용권, 헬리녹스 케이스 및 체어 등 선착순 및 리뷰 이벤트를 통한 다양한 사은품을 제공한다.
삼성전자 관계자는 "갤럭시 S26 울트라에 적용된 프라이버시 디스플레이와 구독클럽 가입시 보장되는 사이버 금융범죄 피해 보상 등 안심하고 사용할 수 있는 '갤럭시 S26 시리즈'를 사전 판매에서 가장 빨리 만나보길 바란다"며, "더블 스토리지, 최대 50% 잔존가 보장 New 갤럭시 AI 구독클럽, 갤럭시 버즈4 시리즈 할인 등 가장 큰 구매 혜택으로 신제품을 선보이겠다"고 밝혔다.
