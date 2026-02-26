삼성메디슨·동물병원협회, 수의사 초음파 교육 시스템 구축 협력

동물 특화 초음파 프로토콜 공동 개발 및 연구 추진
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성메디슨은 한국동물병원협회(KAHA)와 업무 협약(MOU)을 맺고 전국 수의사 대상 초음파 교육 네트워크 구축에 나선다고 26일 밝혔다.
양측은 반려동물 보호자의 고품질 의료 서비스 수요 증가에 맞춰 기초부터 전문의 과정까지 아우르는 통합 교육 체계를 마련하고, 동물 특화 초음파 영상 프로토콜 공동 개발 등을 통해 국내 반려동물 의료 수준 향상을 도모한다는 구상이다.
이번 협약을 통해 삼성메디슨과 한국동물병원협회는 단순한 제품 공급을 넘어 교육 기반의 협력 체계를 강화한다. 양측은 맞춤형 교육을 원스톱으로 제공하는 시스템을 구축하고, 협회 네트워크를 활용한 컨퍼런스·심포지엄 등 공동 활동을 통해 프리미엄 동물 의료 시장 공략의 기반을 마련할 계획이다. 또한 예비 수의사 대상 교육 연계를 통해 중장기적인 브랜드 신뢰도와 미래 고객 접점 확대에도 나선다.
한국동물병원협회는 '삼성 소노 VET 아카데미' 운영 과정에서 전문 강사와 실습견을 직접 지원해 고품질 핸즈온 교육을 제공할 예정이다. 이와 함께 수의사 대상 온라인 교육 콘텐츠와 학술 자료를 공동 제작해 접근성을 높이고, 삼성메디슨의 '더 스위트 랩(The SUITE Lab)'을 활용해 협회의 'KAHA STARTER' 프로그램 내 기초 초음파 실습 과정도 함께 운영한다.
양측은 실질적인 협력을 위해 동물 특화 초음파 영상 프로토콜 개발 등 공동 연구를 추진할 계획이다. 수의사의 초음파 교육 수요가 빠르게 증가하는 가운데, 이번 전문 교육 체계 구축은 수의사 전 수준을 아우르는 실전 중심의 교육 환경을 제공하는 데 기여할 것으로 전망된다.
유규태 삼성메디슨 대표는"삼성메디슨은 삼성 소노 VET 아카데미를 통해 수의사들이 임상 현장에서 보다 정확하고 효율적인 진료를 수행할 수 있도록 다양한 교육 및 협력 활동을 지속해 왔다"며 "이번 MOU를 통해 현장 중심의 교육 연계를 한층 강화하고, 국내 반려동물 의료 환경의 전문성과 완성도를 높이는 데 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.
