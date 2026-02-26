기가레인, O-RAN Alliance 'O-RAN Certificate' 공식 등재

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 개방형 무선 통신망 전문 기업 기가레인은 자사 개방형 무선장치(O-RU) 제품이 O-RAN Alliance의 'Certification and Badging Program'을 통해 O-RAN Certificate를 획득, '2026 AI 네트워크 사업 합동 설명회'에서 개방형 시험통합센터(OTIC) 기반 인증서를 수여받았다고 26일 밝혔다.
개방형 무선 접속망(O-RAN)은 기지국 장비를 개방형 구조로 구현해 다양한 제조사의 장비와 소프트웨어가 상호 연동될 수 있도록 하는 표준화 기술로 6G 시대의 비전을 실현하기 위한 필수 기반 인프라로 평가받고 있다. 6G의 가장 큰 특징 중 하나는 네트워크 설계부터 운영까지 인공지능이 내재화되는 'AI 네이티브(AI-Native)' 통신망이라는 점이다. Open RAN 아키텍처에는 무선망 지능형 컨트롤러(RIC)라는 핵심 요소가 있어 AI와 머신러닝을 기반으로 무선 통신 자원을 실시간으로 최적화하고 제어하는 두뇌 역할을 수행한다.
특히 소프트웨어 중심 구조를 통해 네트워크의 확장성과 비용 효율성을 동시에 확보할 수 있어 글로벌 통신사업자들의 도입이 확대되고 있다. 이번 수여는 기가레인이 지난 6일 O-RAN Alliance 공식 홈페이지에 인증 제품으로 등재된 데 이어 그 성과를 대외적으로 공식화한 절차다. O-RAN Alliance의 Certification and Badging Program은 국제 공통 시험 기준을 적용해 장비의 상호운용성·규격 준수 여부를 검증하는 글로벌 인증 제도다.
또한 기가레인의 이번 인증은 자사 O-RU와 비아비 솔루션즈(VIAVI Solutions)의 'O-RU Tester' 시험 장비를 활용해 수행됐다. 이는 비아비 장비 기반으로 개방형 시험통합센터(OTIC) 인증서 공식 등재까지 완료한 국내 첫 사례로 글로벌 오픈랜 인증 체계에서 기술력을 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다.
지난 25일 한국지능정보사회진흥원(NIA) 서울 사무소에서 열린 설명회 인증서 수여식에는 과학기술정보통신부, NIA, AI네트워크얼라이언스(AINA) 등 관계 기관이 참석했으며 기가레인에서는 RF사업부를 총괄하는 노경일 부사장이 인증서를 수령했다. 현장에서는 국내 오픈랜 장비의 글로벌 경쟁력 강화 및 해외 상용화에 대한 기대가 공유됐다.
노경일 부사장은 "이번 O-RAN Certificate 공식 수여는 기가레인 O-RU가 글로벌 O-RAN 규격 적합성 시험을 통과했음을 객관적으로 입증한 성과"라며 "OTIC 기반 인증 레퍼런스를 바탕으로 해외 통신장비사 및 글로벌 사업자와의 개념검증(PoC) 협력을 본격 확대하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com