일동제약그룹 송파재단, 지난해 장학금 1억 526만원 후원

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 일동제약그룹의 장학재단인 송파재단이 26일, 2026년도 1차 정기 이사회를 열고 전년도 결산 내역을 승인했다고 밝혔다.
결산 내역에 따르면, 송파재단은 지난해 16명의 학생에게 총 1억 526만 원의 장학금을 지급했다.
송파재단은 일동제약의 창업주인 송파 윤용구 회장의 유지를 기리고자 1994년 설립된 순수 장학 목적의 재단이다.
재단 설립 당시 윤 회장의 생전 뜻에 따라 그가 남긴 일동제약 주식 8만 주(당시 시가 18억 원 상당)와 현금 3억 원을 무상으로 출연해 장학 사업의 기틀을 마련하였다.
현재 송파재단은 일동홀딩스 주식 82만여 주와 일동제약 주식 9만여 주 등의 자산을 보유하고 있으며, 이를 활용해 장학 활동을 이어가고 있다.
설립 이래 32년간 연인원 628명에게 총 36억여 원의 장학금을 전달하였고, 올해는 1억 6000만 원 가량을 장학금 예산으로 배정해 운용한다는 계획이다.
한편, 이날 서울 서초구 일동제약그룹 본사 대강당에서 금년도 장학생들과 재단 관계자 등이 참석한 가운데 2026년도 송파재단 장학 증서 수여식도 함께 진행됐다.
sykim@newspim.com