동아제약, '판피린' 신규 광고 누적 조회수 1600만 회 돌파

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 감기약 브랜드 판피린의 신규 광고가 공개 3주 만에 누적 조회수 1600만 회를 돌파했다고 26일 밝혔다.
동아제약은 지난 1월 가수 이찬원을 판피린의 신규 모델로 발탁하고, 판피린의 효능·효과를 직관적으로 보여주는 '엔딩'편과 '감기 뚝'편 소재를 활용한 총 5편의 영상을 동아제약 공식 유튜브 채널에 공개했다.
'엔딩' 편은 판피린으로 감기를 끝낸다(END)는 의미를 담았다. 이찬원은 트로트 메들리를 통해 코감기, 목감기, 기침감기 등 상황별 모습을 보여주며 '감기엔 빠른 엔딩'이라는 메시지로 판피린의 주요 효능·효과를 전달한다.
최근 공개된 '감기 뚝' 편은 판피린으로 감기를 단번에 해소한다는 콘셉트로 제작됐다. 광고 속 이찬원은 감기 증상을 보이다가 자이로드롭 놀이기구를 연상시키는 판피린 모형에서 내려오며, 기침·콧물·목감기 증상이 깨끗이 사라진 듯 편안한 표정을 짓는다. 이어 "감기 뚝, 약국에서 딱"이라는 슬로건을 다시 한번 강조하며 판피린의 효과를 부각한다.
두 편의 신규 판피린 광고는 동아제약 공식 유튜브 채널과 다양한 디지털 매체를 통해 만나볼 수 있다. 판피린 브랜드는 편의점에서 구매할 수 있는 '판피린 티'를 비롯해, 낮과 밤 감기 증상을 모두 케어할 수 있는 일반의약품 '판피린 큐', '판피린 나이트액', 차처럼 마시는 '판피린타임 나이트플루 건조시럽' 등 다양한 라인업을 갖추고 있다. 이를 통해 소비자는 기호에 맞는 제형을 선택해 감기 증상을 효과적으로 관리할 수 있다.
동아제약 관계자는 "이찬원과 함께한 판피린 신규 광고가 소비자들의 호응을 얻으며 온에어 3주 만에 누적 조회수 1600만 회 돌파했다"며 "이번 캠페인을 통해 판피린의 효능·효과를 널리 알리고 대한민국 대표 감기약 브랜드로서의 이미지를 한층 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
한편, 동아제약은 판피린 큐와 판피린 나이트액을 천안공장에서 생산한다. 동아제약 천안공장은 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP) 인증을 획득한 생산시설로 최첨단 기술과 엄격한 품질 관리로 우수한 제품을 제조하고 있다.
