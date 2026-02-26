신용보증기금, 대구 중소기업에 380억원 규모 협약 보증 공급

보증비율 100% 3년간 적용, 보증료 0.2%p 차감
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신용보증기금은 26일 대구광역시와 아이엠뱅크와 함께 '대구광역시 지역전략산업 영위 중소기업 육성 금융지원 업무협약'을 체결하고 380억원 규모의 협약 보증을 공급할 예정이라고 밝혔다.
이번 협약은 지역 전략산업 발굴, 육성 및 신산업 생태계 조성과 수출 활성화를 통해 대구 경제에 활력을 불어넣기 위해 민·관·공이 함께 추진하는 것이다.
협약에 따라 아이엠뱅크는 신보에 총 15억원(특별출연금 12억원, 보증료 지원금 3억원)을 출연하고, 신보는 이를 바탕으로 총 380억원 규모의 협약보증을 공급할 예정이다. 대구시는 또한 기업들이 안정적으로 자금을 운영할 수 있도록 2년간 연 1.7%p의 금리를 지원한다.
지원 대상은 대구시의 추천을 받은 중소기업으로, 지역주력산업 영위기업, 신성장동력산업 영위기업, 수출기업 등이 포함된다.
신보는 특별출연 협약보증을 통해 보증비율 100%를 3년간 적용하고, 보증료는 0.2%p 차감된다. 더불어 보증료 지원 협약보증으로는 3년간 0.5%p의 보증료를 지원해 기업의 금융비용 부담을 줄일 계획이다.
신보 관계자는 "이번 협약으로 대구 소재 지역전략산업 영위 중소기업들이 지역 산업의 주요 성장동력으로 자리 잡기를 희망한다"며 "앞으로도 신보는 지속적으로 지자체와 금융기관과 협력하여 수요자 중심의 금융지원을 확대해 지역 균형 발전에 기여할 것"이라고 밝혔다.
