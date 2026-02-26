CU '하와이 진출 100일' 매출 분석해보니...K편의점 대박 상품은?

컵얼음, 간편식, 즉석먹거리 등 K상품 매출 상위권

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CU가 미국 하와이 시장에 성공적으로 안착한 것으로 나타났다. K상품을 앞세워 미국 현지 소비자 입맛을 사로잡은 결과라는 분석이 나온다.

CU가 지난해 11월 업계 최초로 하와이에 문을 연 '다운타운점'의 100일 간 판매 데이터를 분석한 결과, 컵얼음 등 K상품들이 매출 상위권을 차지하며 뜨거운 인기를 얻고 있다고 26일 밝혔다.

CU가 지난해 11월 업계 최초로 하와이에 오픈한 '다운타운점'의 100일 간 판매 데이터를 분석한 결과, 컵얼음 등 K상품들이 매출 상위권을 차지하며 뜨거운 인기를 얻고 있는 것으로 나타났다. 사진은 하와이 현지 소비자들이 매장 내부에서 라면 등 K푸드를 먹고 있는 모습. [사진=BGF리테일 제공] nrd@newspim.com

호놀룰루시의 최대 중심상업지구인 다운타운 오피스가에 위치한 CU 다운타운점은 오픈 초기 하루 객수가 2000여 명을 돌파할 정도로 폭발적인 관심을 받았으며, 지금도 현지 직장인을 비롯해 관광객 등 평균 1000명 내외의 고객들이 방문하고 있다.

해당 점포에서 가장 매출이 높은 상품은 한국 편의점에서도 매년 전체 판매량 1위를 기록하고 있는 컵얼음이다. 현지인들 사이에서 컵얼음에 생수, 주스, 커피 등 다양한 음료를 따라 마시는 음용법이 인기를 끌면서 하루 최대 1000여 개나 판매되고 있다.

K편의점의 컵얼음이 사계절 내내 높은 기온으로 시원한 음료를 찾는 하와이 소비자들의 숨은 니즈를 공략해 대성공을 거둔 것이다.

컵얼음의 짝꿍 상품인 CU의 아이스드링크 '델라페'도 전체 판매량이 하루 최대 1500여 개에 이를 만큼 인기가 높다. 그 중 하와이 고객이 가장 많이 찾는 상품은 '델라페 복숭아맛 아이스티'로 매출 상위 10위를 기록 중이다.

하와이에서는 K즉석 먹거리도 뜨거운 호응을 얻고 있다. 소떡소떡(2위), 치킨 꼬치(5위), 감자 핫도그(8위) 등 K즉석 먹거리가 모두 10위 내에 위치하며 CU가 외식 물가가 높은 하와이에서 한 끼 식사를 해결할 수 있는 푸드 중심 편의점으로 자리 잡고 있다.

아울러 소불고기 김밥(3위), 구운연어 삼각김밥(7위), 참치마요 삼각김밥(9위) 역시 고매출 상품으로, 현지에서 보기 힘든 한국 편의점만의 노하우로 만든 K간편식이 인기를 끌고 있다.

CU만의 차별화 상품들도 현지에서 큰 인기를 끌고 있다. 2024년 편의점 최고의 히트작인 RTD 하이볼 '생레몬 하이볼(4위)'과 편의점 크림빵 신드롬을 불러일으킨 '연세우유 생크림빵(6위)'이 꾸준히 매출 10위권을 유지하며 K주류와 -디저트 상품에 대한 현지 고객들의 관심과 선호가 실제 구매로 이어지고 있는 것으로 분석된다.

CU는 이러한 판매 데이터를 기반으로 현지 고객 선호에 맞춰 즉석 먹거리와 간편식 중심으로 상품 비중을 확대하고 새로운 K편의점 상품 도입도 지속할 계획이다.

한편, BGF리테일은 지난 25일 2호점인 'CU 카할라점'을 오픈하며 하와이 현지 사업 확대에 속도를 낸다고 밝혔다.

CU 카할라점은 호놀룰루시 카할라 지역 내 최대 쇼핑몰인 카할라몰 인근에 위치한 매장으로 차량과 유동 인구가 많은 상권이다. 이번 2호점은 기존 1호점의 운영 데이터와 매출 분석을 반영해 핵심 상품 중심으로 구성하여 한정된 공간에서 매출 효율을 극대화했다.

최영주 BGF리테일 해외사업기획팀 팀장은 "하와이 1호점 CU 다운타운점이 오픈 100일 만에 K편의점 상품 중심 매출 구조를 구축하며 현지 시장에 성공적으로 안착했다"며 "앞으로도 CU는 운영 데이터를 기반으로 먹거리 경쟁력과 현지 맞춤 전략을 강화해 하와이에서 가장 신뢰받는 편의점 브랜드가 되기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

