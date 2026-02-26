유한재단, 대학생 158명에게 장학금 지원…올해 65억원 집행

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한재단이 대학생 158명에게 졸업 시까지 등록금 전액을 지원하는 장학금을 지급했다.
유한재단은 지난 25일 서울 동작구 대방동 유한양행 본사 4층 대강당에서 '2026년 유한재단 등록금 장학금 수여식'을 개최했다고 밝혔다.
올해 등록금 장학금 수혜자는 가톨릭꽃동네대학교 김민경 씨를 포함한 158명으로, 이들은 졸업 시까지 등록금 전액을 매년 두 학기에 나눠 지원받는다. 유한재단 등록금 장학금은 장학생이 학업을 성실히 이어가는 경우 졸업 때까지 등록금을 지속적으로 전액 지원하는 제도로, 일반적인 단발성 장학금과 차별화된 것이 특징이다.
이날 행사에는 원희목 유한재단 이사장, 최상후 유한학원 이사장, 박준모 유한장학동우회 회장, 이병만 유한양행 부사장 등 주요 관계자들이 참석했다.
원희목 이사장은 축사를 통해 "유일한 박사의 숭고한 이념을 실천하는 유한재단은 반세기 넘게 대학생 등록금 장학제도를 운영해 오고 있다"며 "장학금은 단순한 경제적 지원을 넘어 유일한 박사의 뜻을 계승하는 신뢰의 증표이자, 장학생들이 사회에 필요한 인재로 성장하길 바라는 기대가 담긴 것"이라고 말했다.
이어 "자신의 길을 정직하게 걸어가는 동시에 공동체에 기여하는 따뜻한 리더로 성장해 달라"고 당부했다.
유한재단은 등록금 장학금 외에도 대학(원)생 생활비 장학금과 북한 출생 대학생 대상 특별장학금 등 다양한 장학 프로그램을 운영하고 있다. 이를 포함해 올해 총 65억 원 규모의 장학사업을 집행할 계획이다.
유한재단은 독립운동가이자 기업가, 교육자인 고(故) 유일한 박사가 1970년 설립한 공익재단이다. 설립 이후 57년간 매년 대학(원)생에게 장학금을 지원해 왔으며, 누적 수혜자는 연인원 기준 약 1만200명, 누적 지원금은 약 390억 원에 달한다.
