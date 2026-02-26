쿠바 국경경비대, 美국적 고속정과 총격전 ...탑승자 4명 사망

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 25일(현지시간) 쿠바 영해에서 플로리다에 등록된 고속정과 쿠바 국경수비대 간 총격전이 벌어져 보트 탑승자 4명이 사망하고 6명이 부상했다. 미국은 독자적인 사실 확인에 나서겠다고 밝혔다.
로이터통신에 따르면 쿠바 내무부는 이날 성명을 통해 플로리다 등록 고속정 1척이 쿠바 영해에 진입한 뒤 쿠바 국경수비대원 5명을 향해 총격을 가했다고 밝혔다.
이에 쿠바 대원들이 대응 사격을 벌였고, 보트에 타고 있던 4명이 사망했다. 6명은 부상을 입어 치료를 받고 있다. 쿠바 순찰정 지휘관 1명도 총상을 입은 것으로 전해졌다.
사건은 쿠바 수도 아바나에서 동쪽으로 약 200㎞ 떨어진 쿠바 북부 팔코네스 케이 인근 수로 1해리 지점에서 발생했다.
쿠바 정부는 사건 경위를 규명하기 위한 조사가 진행 중이라고 밝혔다. 해당 보트는 플로리다 등록 번호 'FL7726SH'로 확인됐지만, 사망자와 부상자의 신원은 공개되지 않았다.
플로리다주 정치권은 쿠바 측 발표를 신뢰할 수 없다며 별도의 조사를 요구했다. 플로리다주 법무장관 제임스 우스마이어는 주·연방 사법 당국과 협력해 수사를 개시하겠다고 밝혔고, 플로리다 남단을 지역구로 둔 공화당 소속 카를로스 히메네스 연방 하원의원도 "사망자 중 미국 시민이나 합법적 거주자가 포함됐는지, 정확히 무슨 일이 벌어졌는지 규명해야 한다"며 연방 차원의 조사를 촉구했다.
마코 루비오 미국 국무장관은 이날 취재진에게 이번 사건이 미국 정부의 작전은 아니며 미 정부 인력도 관여하지 않았다고 밝혔다. 그는 쿠바 당국이 사건을 미국 측에 통보했다면서도, 아바나 주재 미국 대사관이 독자적으로 사실 관계를 확인할 것이라고 말했다.
루비오는 "우리는 자체 정보를 확보해 정확히 무슨 일이 있었는지 파악할 것"이라며 "공해상에서 이런 총격전이 벌어지는 것은 매우 이례적"이라고 언급했다.
이번 사건은 미국이 쿠바로 향하는 석유 수송을 사실상 차단하며 압박 수위를 높이고 있는 가운데 발생했다. 미국은 지난 1월 3일 카라카스에서 베네수엘라 대통령 니콜라스 마두로를 체포해 쿠바의 핵심 동맹을 축출했다. 루비오 장관은 이날도 쿠바 현 체제가 지속 가능하지 않다며 "극적인 변화"가 필요하다고 언급했다.
