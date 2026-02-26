플랫폼 넘어 직접 대여까지…현대차, 렌터카 시장 '정조준'

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 자동차 구독 서비스 '현대·제네시스 셀렉션'의 경쟁력 강화를 위한 사업 구조 개편에 나선다. 플랫폼 운영에 머물던 역할에서 한 발 더 나아가 차량 대여 기능까지 직접 수행하는 방안을 추진하며 모빌리티 서비스 영역 확대에 속도를 내는 모습이다.
26일 업계에 따르면 현대차는 다음 달 26일 서울 서초구 본사에서 열리는 정기 주주총회에서 사업목적에 '자동차 대여사업'을 추가하는 안건을 상정할 예정이다.
현대차는 2019년부터 운영해 온 구독형 서비스 '현대·제네시스 셀렉션'을 연내 고도화할 방침이다. 이 서비스는 현대차와 제네시스 차량을 일 단위 또는 월 단위로 이용할 수 있는 프로그램으로, 지금까지는 현대차가 플랫폼을 운영하고 제휴 렌터카 업체가 차량을 공급하는 방식으로 운영돼 왔다.
앞으로는 기존 협력 구조를 유지하면서도 현대차가 직접 구독 차량을 제공하는 방안을 병행 추진한다. 플랫폼 운영을 넘어 차량 대여 역할까지 수행하는 구조로 전환되는 만큼 사실상 렌터카 시장 진입으로 볼 수 있다는 평가도 나온다.
사업 구조가 변화할 경우 구독 서비스에서 선택할 수 있는 차종 확대 가능성도 제기된다. 현재 일 단위 구독이 가능한 모델은 스타리아, 팰리세이드, 아이오닉 5 N, 아이오닉 6, 아반떼 N, 넥쏘 등 10종 미만에 그친다.
서비스 지역 확대와 요금 경쟁력 개선 가능성도 거론된다. 현재 서비스는 서울·경기·인천과 부산 등 일부 지역에 한정돼 있지만, 단계적으로 운영 범위가 넓어질 수 있다는 전망이다.
현대차 관계자는 "자동차 대여사업 신규 진출을 고려해 사업목적을 추가하려는 것"이라며 "기존 신차 및 중고차 사업과 유기적으로 연계한 사업·서비스를 개발해 고객들에게 다양한 모빌리티 경험을 제공할 것"이라고 말했다.
한편 같은 그룹 계열사인 기아는 이미 자동차 대여사업을 목적사업에 포함하고 '기아 렌터카'를 운영하고 있다.
