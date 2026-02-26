추첨 물량 효과…지난해 LH 공공분양 당첨자 10명 중 6명 청년층

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 지난해 한국토지주택공사(LH) 공공분양 당첨자 10명 중 6명이 청년층인 것으로 나타났다.
26일 LH가 발표한 '숫자로 보는 2025년 LH 공공주택 청약'에 따르면 지난해 LH 공공분양 최초 당첨자 1만7828명 가운데 청년(만19세~39세)은 1만 605명으로 집계됐다. 전체의 59%에 해당하는 규모다.
공공분양은 일반공급 물량의 20%를 추첨 방식으로 배정하고 있어 청약저축 납입액이 적거나 무주택 기간이 상대적으로 짧은 청년도 당첨 기회를 확보할 수 있는 구조다. 가점 경쟁에서 불리한 청년층이 추첨 물량을 통해 대거 당첨된 것으로 풀이된다.
LH는 지난해 전국 39개 단지에서 공공분양주택 총 2만3000가구를 공급했다. 이 가운데 수도권이 1만8000가구, 지방권이 5000가구였다. 수도권 주요 단지에서는 세 자릿수 경쟁률도 나왔다. 과천주암 C1(84㎡)은 154대 1, 고양창릉 S5(84㎡)는 104대 1, 하남교산 A2(59㎡)는 87대 1의 경쟁률을 기록했다.
신혼 가구의 청약 참여 양상도 눈에 띄었다. 지난해 LH 공공분양 전체 청약 신청 38만9680건 가운데 11만7599건(약 30%)은 당첨 확률을 높이기 위한 '부부 중복 신청'이었다. 앞서 특별공급에 당첨된 이후 신생아 출산 시 재신청이 가능한 '출산특례'를 활용한 사례도 32건으로 집계됐다.
LH 일반 공공분양 청약을 통해 내 집 마련에 성공한 신생아 가구는 1909가구로 나타났다.
LH 관계자는 "공공분양이 청년, 신혼부부 등 무주택 실수요자의 내 집 마련 기회이자 주거 사다리 역할을 맡고 있는 만큼 적기에 공공주택을 안정적으로 공급할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
