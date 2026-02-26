전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.26 (목)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

'자사주 상위 기업' 집중 조명...코스피 50곳 평균 26%

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

신영증권 51% 최고, 일성아이에스·조광피혁·텔코웨어·부국증권 40%대
상위 50개사 평균 외국인 지분율 6.0%, 30% 이상은 대동전자 1곳
자사주 보유·처분계획 주총 승인 의무…주주환원 정책 변수로

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 자사주 소각 의무화를 핵심으로 하는 3차 상법 개정안(이하 개정안)의 국회 본회의를 통과하면서, 자사주를 대규모로 보유한 코스피 상장사들이 재조명되고 있다.

개정안은 자사주 취득 후 1년 이내 소각을 원칙으로 하되, 임직원 보상 등 법령이 정한 사유에 해당할 경우 이사 전원이 서명한 자기주식보유처분계획을 매년 주주총회에서 승인받아 보유를 허용한다. 자사주 처리 권한이 이사회에서 주주총회로 이동하면서, 자사주 비중이 높은 기업일수록 향후 주총 안건과 주주환원 정책이 핵심 변수로 부상할 것으로 보인다.

26일 한국거래소 마켓플레이스 통계에 따르면 자사주 보유 비율이 높은 코스피 상장사 상위 50개사의 평균 자사주 비율은 25.96%로 집계됐다. 자사주 비율이 가장 높은 기업은 신영증권으로 51.23%에 달했다. 이어 일성아이에스(48.75%), 조광피혁(46.56%), 텔코웨어(44.11%), 부국증권(42.72%) 등이 40%대 이상의 자사주 비율을 기록했다.

[AI 그래픽=양태훈 기자]

상위 50개사 모두 자사주 비율이 15%를 웃돌았다. 자사주 비중이 높은 기업군이 광범위하게 분포해 있는 만큼, 상법 개정에 따라 자사주 처리 계획을 보다 구체적으로 제시해야 할 기업이 적지 않다는 분석이 나온다.

이들 기업의 외국인 지분 구조도 주목된다. 상위 50개사의 평균 외국인 지분율은 6.01%로 나타났다. 외국인 지분율이 30%를 넘는 기업은 대동전자(39.29%) 1곳에 그쳤다. 이 외에도 상위 50개사 가운데 외국인 지분율이 상대적으로 높은 기업으로는 SK(28.43%), 퍼시스(20.05%), 두산(18.02%) 등이 포함됐다.

이는 자사주 비율이 높은 기업군의 경우 외국인 지분이 상대적으로 낮은 구조로, 이에 따라 자사주 처리 방향은 외국인 압박보다는 최대주주 및 특수관계인 지분 구조에 따라 차별화될 가능성이 제기된다.

◆ "강제 소각 아닌 주총 의결…자사주 성격 '자본'으로 명확화"

이번 개정안은 자사주를 일률적으로 강제 소각하는 방식이 아니라, 처리 방향을 주주총회 의결 사항으로 전환한 점이 핵심으로 꼽힌다. 자사주를 많이 보유한 기업일수록 향후 주총에서 보유 지속 여부를 두고 주주들의 판단을 받아야 하는 구조로 바뀐 셈이다.

이경연 대신증권 연구원은 "이번 3차 상법 개정안의 본질은 자사주 소각을 무조건적으로 강제하는 것이 아니라, 자사주 처리 권한을 이사회가 아닌 주주총회로 이관해 일반주주에게 결정권을 부여한 데 있다"고 설명했다.

사진은 25일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의 모습. 정청래 더불어민주당 대표, 한병도 원내대표와 최고위원들이 코스피 6000 달성을 축하하며 박수를 치고 있다. [사진=뉴스핌DB]

자사주 보유 비중과 지배구조의 관계에 대해서는 "자기주식보유처분계획은 주주총회 보통결의 사항으로, 최대주주 및 특수관계인 지분율이 높은 기업은 사실상 회사 측 의도대로 자사주 보유를 승인받을 가능성이 높다"면서도 "반대로 자사주 비중이 높으면서 최대주주 지분율이 낮은 기업은 주주총회에서 일반주주의 동의를 얻지 못할 경우 소각 압박을 받을 수 있다"고 분석했다.

이는 자사주 보유 비율이 높은 기업일수록 단순 보유 전략을 유지하기보다, 소각·처분·활용 계획을 보다 명확히 제시해야 할 필요성이 커졌음을 시사한다.

이 연구원은 "상법 개정으로 자사주가 '자산'이 아닌 '자본의 차감 항목'으로 명확히 규정되면, 시장의 관심은 이를 뒷받침할 세제 개편으로 이동할 가능성이 있다"며 "정부가 자사주 거래를 자본거래로 인정해 처분 이익을 익금불산입하는 방향을 검토하고 있는 만큼, 과거 취득분에 대한 적용 방식이 기업별 재무 부담의 변수로 작용할 수 있다"고 덧붙였다.

◆ "자사주 전략 시험대…기업별 대응 차별화 중요해"
 
이번 개정안이 자사주 보유 전략 전반에 부담으로 작용할 수 있으면서도, 중장기적으로는 거버넌스(기업지배구조) 개선 효과로 이어질 것이라는 전망도 나왔다.

황현영 자본시장연구원 연구위원은 "자사주를 15~20% 이상 보유한 기업군은 이미 실질적 영향권에 들어왔다고 볼 수 있다"며 "그동안 자사주는 경영권 안정과 재무 전략의 수단으로 활용돼 왔지만, 소각 원칙이 명문화되면서 단순 보유 전략은 부담이 커질 수 있다"고 평가했다.

다만 "이번 개정이 단기 충격보다는 중장기적으로 지배구조 투명성을 강화하는 계기가 될 가능성이 크다"며 "상위 기업군의 평균 외국인 지분율이 15% 수준이라는 점을 고려하면 모든 기업에서 즉각적인 표 대결로 이어진다고 보기는 어렵다. 기업 입장에서는 자사주를 소각할지, 예외 규정을 활용해 보유·활용할지에 대한 전략적 판단이 필요해질 것"이라고 전했다.

또 "자사주 처리 원칙과 로드맵을 선제적으로 제시하는 기업과 그렇지 않은 기업 사이에서 시장의 평가가 달라질 가능성이 있다. 단순히 자사주 비율이 높다는 사실보다, 이를 어떻게 설명하고 설득하느냐가 중요해질 것"이라며 "형식적으로는 주주총회 승인 사항이지만, 실제 의결 결과는 최대주주 및 특수관계인 지분율에 따라 달라질 수 있다. 결국 이번 개정은 자사주 자체를 문제 삼기보다는, 자사주를 둘러싼 의사결정 과정을 보다 투명하게 만들려는 취지로, 기업들이 중장기 자본 정책을 보다 체계적으로 제시하는 계기가 될 수 있다"고 덧붙였다. 

dconnect@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
[갤럭시 언팩] 베일 벗은 갤S26 [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 팰리스 오브 파인 아트에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장은 행사 시작과 동시에 환호로 가득 찼다. 갤럭시를 상징하는 사각별이 대형 스크린에 떠오르자 객석 곳곳에서 함성이 터졌고, 노태문 삼성전자 디바이스경험(DX)부문장 사장이 무대에 오르자 분위기는 한층 고조됐다. 삼성전자는 이날 갤럭시 S26 시리즈를 공개하며 이를 '3세대 스마트폰'으로 규정했다. 핵심은 '에이전틱 인공지능(AI)'이다. 사용자의 명령을 기다리는 기기를 넘어, 맥락을 이해하고 먼저 예측·제안·행동하는 '행동하는 AI'로의 전환을 공식화했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 발표를 마치고 참석자들과 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장(가운데)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 발표자들과 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com 노 사장은 "모든 획기적인 기술은 처음에는 경이로움으로 등장하지만, 역사를 바꾸는 기술은 인프라가 되면서 조용히 배경으로 스며든다"며 "AI가 지금 바로 그 지점에 서 있다"고 말했다. 이어 "AI는 누구나, 어디서나, 별도의 전문 지식 없이 작동해야 한다"며 "여러분이 인식하기도 전에 필요를 예측하는 스마트폰, 습관을 학습하고 실시간으로 적응하는 스마트폰, 여러분을 대신해 행동하는 스마트폰. 이것이 바로 에이전틱 AI 폰"이라고 강조했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장(가운데)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 발표를 하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com ◆ 행사장 가득 채운 'AI 인프라' 선언 이날 행사에는 북미를 비롯해 유럽·아시아 등 세계 각지에서 온 미디어와 인플루언서, 파트너 등 1400여 명이 참석했다. 행사 시작 1시간 전부터 입구에는 긴 줄이 형성됐고, 참석자들은 스마트폰을 꺼내 들고 무대 연출을 촬영하거나 체험존 동선을 확인하느라 분주했다. 동서양을 막론하고 관람객들은 새로 공개된 기기를 직접 체험하기 위해 발걸음을 재촉했다. 삼성전자는 갤럭시 S26 울트라를 활용해 '갤럭시 언팩 2026' 행사를 촬영했다. [사진=공동취재단] [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장. 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 참석한 인파의 모습. 김정인 기자 = 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 케데헌을 연출한 글로벌 영화 감독 매기 강(Maggie Kang)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 참석한 모습. 2026.02.26 kji01@newspim.com 삼성전자는 이번 무대를 글로벌 영화 감독 매기 강과 협업해 연출했다. 매기 강은 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(KPop Demon Hunters)'를 연출한 차세대 크리에이터로, 이번 언팩에서는 크리에이티브 자문으로 참여했다. 행사 기획 단계부터 발표 메시지 구성, 초청장 콘셉트, 무대 연출 요소 등 전반적인 스토리텔링에 관여했다는 설명이다. ◆ '프라이버시 디스플레이' 시연에 박수 이날 가장 큰 반응이 터진 순간 중 하나는 '프라이버시 디스플레이' 시연이었다. 측면에서 화면이 보이지 않도록 제어하는 장면이 공개되자 객석에서는 박수와 환호가 이어졌다. 50대 미국인 남성 스태프는 "미국은 대중교통 이용이 상대적으로 덜하긴 하지만 회사나 차량 이동 중 타인의 시선이 부담스러운 상황은 많다"며 "보호 필름처럼 화면이 어두워지지 않으면서 사생활을 지킬 수 있다는 점에서 혁신적"이라고 평가했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장의 모습. 프라이버시 디스플레이존에 인파가 몰려있다.2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장. 2026.02.26 kji01@newspim.com 에이전틱 AI에 대한 반응도 이어졌다. 삼성 멤버십 프로그램을 통해 행사에 참석한 20대 한국 남성은 "AI가 알아서 행동한다고 생각하면 어렵지 않다"며 "실생활에서 바로 쓰일 것 같고 경쟁사 대비 앞선 느낌이 강하다"고 말했다. 미국 조지아에서 온 삼성 멤버십 참가자는 "나이토그래피는 인플루언서에게 게임체인저가 될 수 있다"며 "작은 스마트폰 하나로 전문가급 영상 촬영이 가능하다는 점이 큰 매력"이라고 밝혔다. 또 다른 20대 미국인 여성 스태프는 "현장에서 나우 넛지 기능은 특히 고령층이나 활동이 어려운 사용자에게도 유용할 것이라는 이야기가 많다"고 전했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 전시된 갤럭시 S26 시리즈의 모습. 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 전시된 갤럭시 버즈4 시리즈의 모습. 2026.02.26 kji01@newspim.com ◆ '3세대 스마트폰' 비전 공식화 이번 언팩은 AI를 전면에 내세워 '3세대 스마트폰'의 방향성을 공식화한 자리였다. 노 사장은 "AI는 인프라가 되어야 한다"며 "더 많은 사람에게 접근 가능해야 하고(Reach), 누구나 보편적으로 사용할 수 있도록 열려 있으며(Openness), 신뢰를 기반으로 작동해야 한다(Confidence)"고 강조했다. 이어 "보안과 프라이버시를 기본값으로 설계한 AI만이 일상의 기반이 될 수 있다"며 "갤럭시는 책임 있는 AI 경험을 통해 모바일의 다음 단계를 열어가겠다"고 했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장(가운데)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 발표를 하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com kji01@newspim.com 2026-02-26 07:45
사진
민희진 255억원 포기 이유는? [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 민희진 오케이 레코즈 대표가 25일 오후 서울 종로구 관철동 교원 챌린지홀에서 하이브와의 "255억원을 내려놓는대신 현재 진행중인 모든 소송과 분쟁을 중단하라"는 기자회견을 마치고 차량에서 취재진과 대화하고 있다. 서울중앙지법은 지난 12일 민 대표 등 3명이 하이브를 상대로 제기한 풋옵션 행사에 따른 주식매매대금 청구 소송을 인용하고, 하이브가 민 전 대표에게 255억 원을 지급하라고 명령했으며 하이브는 항소했다. 2026.02.25 yym58@newspim.com   2026-02-25 14:49

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동