하나은행, 무보와 전략적 동반자 관계 구축…3년간 5조원 생산적금융 공급

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 =하나은행이 한국무역보험공사가 전략적 동반자 관계를 구축하고, 3년 동안 총 5조원 규모의 생산적 금융 공급을 진행한다고 26일 밝혔다.
하나은행은 지난 25일 오후 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 본사에서 김정관 산업통상부 장관을 비롯해 장영진 한국무역보험공사 사장, 이호성 하나은행장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 한국무역보험공사와 '민·관 협력 생산적 금융 확대를 위한 전략적 업무협약'을 체결했다고 발표했다.
하나은행은 이번 협약을 통해 수출패키지 우대금융, 수출공급망 강화 보증, 다이렉트보증 및 신규 출연사업 발굴을 통한 협력 확대와 수출 중소·중견기업 금융비용 경감 및 운전·설비투자 자금 등 금융지원, 해외사업 수요 공동 발굴 및 금융우대를 통한 해외금융 참여 지원, 대내외 수출 경제 변수 대응을 위한 공동세미나 개최, 매입외환 심사를 위한 해외 수입자 신용정보 서비스 이용 확대 등 국내 수출기업의 경쟁력 강화를 위한 전방위적인 협력을 진행할 계획이다.
하나은행은 이후 한국무역보험공사와 별도의 합의 후 이와 관련된 특별출연금액, 지원대상 및 우대지원 사항 등을 확정할 계획이다.
이호성 하나은행장은 "이번 업무협약은 기존 수출공급망 강화 금융 및 신규 출연 기반 사업뿐만 아니라, 해외사업 수요 공동 발굴을 통한 중장기 해외금융 확대 등 수출 기업의 금융지원을 다변화하기 위해 마련됐다"며 "하나은행은 앞으로도 생산적 금융 확대 기조에 적극 동참하기 위해 지속적인 민관 협업을 이어 나가겠다"고 밝혔다.
