제임스 서클링 TOP100 한자리에…아영FBC, 세빛섬 대형 와인 테이스팅 개최

돔 페리뇽·바롤로 등 명품 라인업…와인 애호가 겨냥 콘텐츠 강화
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 아영FBC가 오는 3월 18일 반포 세빛섬 무드서울에서 세계적인 와인 평론가 제임스 서클링이 선정한 'TOP 100 와인'을 한자리에서 경험할 수 있는 스페셜 테이스팅 행사를 개최한다고 26일 전했다.
이번 행사는 2025년 TOP 100 리스트 중 핵심 40여 종을 엄선해 선보이는 대규모 시음 행사로 와인 애호가들을 위한 프리미엄 체험 콘텐츠로 기획됐다.
특히 1위 와인으로 선정된 샤또 디쌍 오너가 직접 방한해 양조 스토리와 철학을 공유하는 자리가 마련된다. 생산자와 소비자가 직접 소통하는 프로그램을 통해 단순 시음을 넘어 전문성과 몰입도를 높인 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다.
아영FBC는 현장 중심의 고차원 경험 제공 전략의 일환으로 이번 행사를 준비했다. 무드서울 2층 공간을 활용해 와인 테이스팅에 최적화된 환경을 구축하고, 세계적 평론가의 선택과 생산자 서사를 결합한 프로그램으로 참가자들이 와인의 가치와 스토리를 심도 있게 체험할 수 있도록 구성했다.
행사는 2부로 나뉘어 진행된다. 1부(14:30~17:00)는 11만9천 원에 무제한 스탠딩 테이스팅이 제공되며, 2부(18:30~21:00)는 14만9천 원에 무제한 시음과 디너 뷔페, 지정 좌석 서비스가 포함된다. 시음 리스트에는 샤또 디쌍을 비롯해 돔 페리뇽, 피라 바롤로, 키슬러 샤르도네 등 TOP 100에 이름을 올린 정상급 와인들이 포함됐다.
아영FBC 관계자는 세계적인 파트너사들이 높은 관심을 보이며 참여 의사를 밝혀온 행사라며 글로벌 와인 시장에서도 상징적 자리가 될 것으로 기대했다. 티켓은 와인나라 공식 홈페이지와 네이버 스마트스토어에서 구매할 수 있으며, 자세한 내용은 아영FBC 공식 인스타그램을 통해 확인 가능하다.
mkyo@newspim.com