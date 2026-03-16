[오늘의 정치일정] 3월 16일(월)

[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
<외교부>
-장관
10:00 실국장회의
16:00 한·중앙아시아 정상회의 준비기획단 출범식
-1차관
미국 출장(총리 수행)
-2차관
미국, 스위스 출장(총리 수행)
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
07:30 2026 국가발전 심포지엄(롯데호텔)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
09:30 최고위원회의(국회 본관 당대표회의실)
11:00 시·도당위원장협의회 회의(국회 본관 당대표회의실)
-한병도 원내대표
09:30 최고위원회의
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
-송언석 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
-정점식 정책위의장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
<조국혁신당>
-중앙당
09:00 정치개혁 농성단 농성 8일차 결의대회/정치개혁 광장(국회 본관 앞 농성장)
-조국 당대표
09:30 최고위원회 회의/정치개혁 광장(국회 본관 앞 농성장)
10:00 대전 지역 소상공인 단체 입당환영식(국회 본관 당회의실 224호)
11:20 KBC '여의도 초대석' 출연
-서왕진 원내대표
09:30 최고위원회 회의/정치개혁 광장(국회 본관 앞 농성장)
10:00 대전 지역 소상공인 단체 입당환영식(국회 본관 당회의실 224호)
14:00 [토론회] 산업부문 탈탄소화 전기화 전략과 제도 설계(국회의원회관 5간담회의실)
<개혁신당>
-이준석 당대표
통상 업무
-천하람 원내대표
통상 업무
-이주영 정책위의장
통상 업무