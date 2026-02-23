[오늘의 정치일정] 2월 23일(월)

[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
10:30 '국빈 방한' 룰라 대통령과 정상회담
<외교부>
-장관
10:30 브라질 대통령 방한 정상 수행
15:00 실국장회의
-1차관
14:30 몽골 외교차관 면담
15:00 실국장회의
-2차관
제네바 출장(유엔 인권이사회 고위급회의 참석)
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
14:00 방위사업추진위원회
-차관
14:00 방위사업추진위원회
<국가보훈부>
-장관
10:00 정무위원회 전체회의
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표/한병도 원내대표
09:30 최고위원회의(국회 본관 당대표회의실)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 맘(Mom)편한특별위원회 임명장 수여식 및 1차 전체회의(국회 본관 228호)
10:30 의원총회(국회 본관 246호)
-송언석 원내대표
08:30 정권비리 3대특검 추진 및 사법장악 3대악법 저지를 위한 국회 천막농성(국회 본관 앞 천막농성장)
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:30 의원총회(국회 본관 246호)
-정점식 정책위의장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:30 의원총회(국회 본관 246호)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:30 의원총회(국회 본관 246호)
14:00 농림축산식품해양수산위원회 법안심사소위원회(국회 본관 501호)
<조국혁신당>
-조국 당대표/서왕진 원내대표
09:30 최고위원회 회의(국회 본관 당회의실 224호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
통상업무
-천하람 원내대표
통상업무
-이주영 정책위의장
통상업무