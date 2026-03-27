[오늘의 정치일정] 3월 27일(금)

[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
16:00 임명장 및 위촉장 수여식 (청와대)
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
09:00 차관회의 참석
<외교부>
-장관
프랑스 출장(G7 외교장관 회의 참석)
-1차관
09:00 차관회의
-2차관>
11:00 EU 대외관계청 사무총장 면담
16:00 김해공항 여권민원센터 개소식
<국방부>
-장관
10:00 제11회 서해수호의 날 행사
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
10:30 제11회 서해수호의 날 기념식 (국립대전현충원)
-차관
10:00 주한 중국대사 접견 (주한 중국대사관)
14:00 배화여고-태국 P.R.C MOU 체결식 (배화여자고등학교)
<더불어민주당>
-정청래 당대표
08:30 세종특별자치시 현장 최고위원회의 (세종시당 회의실)
10:30 제11회 서해수호의 날 기념식 (국립대전현충원 현충광장)
14:40 경북 의성군 고운사 사찰 방문 (경북 의성군 고운사)
17:50 현장 방문 (영덕 강구항 해파랑공원 일원)
-한병도 원내대표
10:00 중동상황 민생현안 긴급 대응 및 상생협력을 위한 원내대표-플라스틱 기업 현장간담회 (경기도 광주시 장지9길 42-4)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
10:30 제11회 서해수호의 날 기념식
13:30 대전 화재 희생자 합동분향소 조문 (대전광역시청 합동분향소)
-송언석 원내대표
10:30 제11회 서해수호의 날 기념식
13:30 대전 화재 희생자 합동분향소 조문
<개혁신당>
-이준석 당대표
10:30 제11회 서해수호의 날 기념식
-천하람 원내대표
10:30 제11회 서해수호의 날 기념식
<조국혁신당>
-조국 당대표
10:50 故 노무현 대통령 묘역 참배 (김해 봉하마을)
11:10 권양숙 여사 예방 (김해 봉하마을)
12:40 김해 전통시장 인사 (김해 서상동5일장)
13:50 이봉수 김해시장 후보 사무실 개소식 (이봉수 후보 선거사무소)
-서왕진 원내대표
통상업무
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