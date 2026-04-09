트럼프 "압박 없인 아무것도 이해 못 해"... 이란전쟁 비협조 나토 재차 비난

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령이 9일 나토를 압박 없인 이해 못 한다며 강하게 비난했다.
- 이란 전쟁 지원 거부에 불만 표하며 병력 재배치 보복을 시사했다.
- 스페인 독일 미군 철수 후 동구권 우방국 배치로 동맹 균열 우려했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 9일(현지시간) 북대서양조약기구(NATO, 나토)를 콕 짚어 "압박을 가하지 않으면 아무것도 이해하지 못한다"며 강도높은 비난을 재차 쏟아냈다. 이란 전쟁 과정에서 지원을 거부한 나토 동맹국들에 대한 불만을 표출하는 동시에 '병력 재배치'를 통한 보복 등 실질적인 압박을 시사했다는 지적이다.
트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스 트루스 소셜에 글을 올려 "우리의 매우 실망스러운 나토를 포함해, 이들 누구도 압박이 가해지기 전까지는 아무것도 이해하지 못했다!!!(None of these people, including our own, very disappointing, NATO, understood anything unless they have pressure placed upon them!!!)"고 주장했다.
트럼프 대통령의 이날 '나토 직격'은 전날 백악관에서 마르크 뤼터 나토 사무총장과 비공개 면담을 가진 뒤 나왔다. 트럼프 대통령은 전날 뤼터 사무총장과 면담한 당일 밤에도 전체 대문자로 작성된 글에서 "나토는 우리가 필요할 때 곁에 없었으며, 향후 필요할 때도 그곳에 없을 것"이라며 노골적인 불신을 드러냈다.
그는 이어 과거 미국이 인수해야 한다고 주장했던 덴마크 영토인 그린란드를 둘러싸고 나토와 벌였던 이전의 갈등도 언급하며 "그 크고, 제대로 관리도 안 되는 얼음덩어리인 그린란드를 기억하라!!!"고 적었다. 트럼프 대통령이 이처럼 이전 그린란드 매입 시도까지 소환한 것은 나토 동맹국들이 미국의 전략적 요구에 번번이 비협조적으로 일관해 왔다는 해묵은 앙금을 가감없이 드러낸 것으로 풀이된다.
실제로 트럼프 행정부는 단순히 말 폭탄에 그치지 않고 실질적인 '징벌적 배치'를 검토하며 동맹의 판을 흔들고 있다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 전날 백악관이 이란 전쟁 과정에서 미군 비행기의 영공 통과를 불허한 스페인과 전쟁을 비판한 독일 등 '비협조국'에서 미군을 철수시키는 방안을 논의 중이이라고 보도했다.
트럼프 행정부는 대신 이 병력을 폴란드, 루마니아, 리투아니아 등 이란 전쟁 지원에 적극적이었던 동구권 우방국들로 전진 배치해 동맹 내 '보상과 처벌'을 명확히 한다는 구상이다. WSJ는 이 계획이 실행될 경우 스페인이나 독일 내 미군 기지가 폐쇄될 가능성도 있으며, 이는 나토의 기존 방위 체계에 회복하기 어려운 균열을 불러올 것이라고 내다봤다.
반면 나토 측은 미국으로부터 어떠한 사전 협의나 통보도 받지 못한 상태에서 전쟁이 시작돼 초기 대응 조율이 불가능했다고 반박했다. 나토 관계자들은 "워싱턴이 일방적으로 시작한 분쟁을 뒷수습하는 데 동맹국들이 무조건 동원되어야 하는지 의문"이라며 강하게 항의하는 분위기다.
dczoomin@newspim.com